Адвокаты челябинского экс-губернатора Юревича хотят заявить об отводе судьи

07 мая 2024 в 15:34 Размер текста - 17 +

Адвокаты, участвующие в процессе по национализации «Макфы», запросят отвод судьи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Генпрокуратура возвращает государству активы холдинга «Макфа» Адвокаты бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, принимающие участие в заседании по делу о национализации холдинга «Макфа», принадлежащего семье бывшего главы региона, хотят заявить об отводе судьи Дениса Лисицына. По их мнению, судья чрезвычайно суров к ним. «Сейчас ему [судье] отвод будем заявлять», — сообщила адвокат Людмила Айвар журналистам издания «74.ру». Выйдя на перерыв, адвокаты отметили строгий подход судьи во время заседания. По словам другого адвоката, участвующего в процессе, Игоря Трунова, Лисицын во второй день слушания по делу запретил использовать им мобильные телефоны. Из-за чего у них возникли сложности с использованием юридических баз. «У меня „Консультант“, „Гарант“ — все встроено, ничего нельзя доставать даже. То есть у нас закрытый процесс, но он сейчас становится закрытым и для нас. Наизусть же все не выучишь! Судья говорит, нужно книжки с собой приносить, но книжек сколько принесешь?» — отметил Трунов в разговоре с журналистами издания. Иск Генпрокуратуры о взыскании акций предприятий «Макфы» в пользу государства поступил в Центральный районный суд Челябинска 28 марта. По мнению ведомства, бизнес имеет коррупционное происхождение, поскольку его владельцы занимались им, будучи представителями органов государственной власти. Само дело начало рассматриваться 9 апреля и практически сразу, по ходатайству Генпрокуратуры, в закрытом режиме — несмотря на возражения адвокатов «Макфы». На предприятия «Макфы», расположенные в Челябинской, Свердловской, Курганской и Московской областях, наложен арест. Арестованы также счета и имущество бенефициаров компании, их партнеров и членов семей. Юристы предприятий холдинга пытались оспорить эти судебные решения, но им удалось добиться лишь разблокировки счетов, с которых идут платежи, необходимые для деятельности предприятий и расчетов с поставщиками. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Адвокаты бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, принимающие участие в заседании по делу о национализации холдинга «Макфа», принадлежащего семье бывшего главы региона, хотят заявить об отводе судьи Дениса Лисицына. По их мнению, судья чрезвычайно суров к ним. «Сейчас ему [судье] отвод будем заявлять», — сообщила адвокат Людмила Айвар журналистам издания «74.ру». Выйдя на перерыв, адвокаты отметили строгий подход судьи во время заседания. По словам другого адвоката, участвующего в процессе, Игоря Трунова, Лисицын во второй день слушания по делу запретил использовать им мобильные телефоны. Из-за чего у них возникли сложности с использованием юридических баз. «У меня „Консультант“, „Гарант“ — все встроено, ничего нельзя доставать даже. То есть у нас закрытый процесс, но он сейчас становится закрытым и для нас. Наизусть же все не выучишь! Судья говорит, нужно книжки с собой приносить, но книжек сколько принесешь?» — отметил Трунов в разговоре с журналистами издания. Иск Генпрокуратуры о взыскании акций предприятий «Макфы» в пользу государства поступил в Центральный районный суд Челябинска 28 марта. По мнению ведомства, бизнес имеет коррупционное происхождение, поскольку его владельцы занимались им, будучи представителями органов государственной власти. Само дело начало рассматриваться 9 апреля и практически сразу, по ходатайству Генпрокуратуры, в закрытом режиме — несмотря на возражения адвокатов «Макфы». На предприятия «Макфы», расположенные в Челябинской, Свердловской, Курганской и Московской областях, наложен арест. Арестованы также счета и имущество бенефициаров компании, их партнеров и членов семей. Юристы предприятий холдинга пытались оспорить эти судебные решения, но им удалось добиться лишь разблокировки счетов, с которых идут платежи, необходимые для деятельности предприятий и расчетов с поставщиками.