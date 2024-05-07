07 мая 2024

После Дня Победы в Челябинске выпадет снег. Скрин

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Снегопад. Челябинск, погода, слякоть, первый снег, мокрый снег, снегопад, климат, снегодождь
Длинные майские выходные теплой погодой челябинцев не порадуют Фото:

Синоптики прогнозируют снег с дождем в Челябинске 10 мая, на следующий после Дня Победы. Сообщение об этом появилось на сайте «Гисметео».

«Малооблачно. Небольшой снег с дождем. Ночью 10 мая плюс 2 градуса, днем плюс 10 градусов тепла», — говорится в сообщении синоптиков.

В День Победы 9 мая в Челябинске будет облачно. Ожидается дождь. Днем температура воздуха поднимется до 14 градусов тепла. В этот день на площади Революции пройдет торжественный парад, а у Торгового центра состоится концерт Григория Лепса.

В канун Дня Победы челябинцев ожидают осадки
В канун Дня Победы челябинцев ожидают осадки

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Синоптики прогнозируют снег с дождем в Челябинске 10 мая, на следующий после Дня Победы. Сообщение об этом появилось на сайте «Гисметео». «Малооблачно. Небольшой снег с дождем. Ночью 10 мая плюс 2 градуса, днем плюс 10 градусов тепла», — говорится в сообщении синоптиков. В День Победы 9 мая в Челябинске будет облачно. Ожидается дождь. Днем температура воздуха поднимется до 14 градусов тепла. В этот день на площади Революции пройдет торжественный парад, а у Торгового центра состоится концерт Григория Лепса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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