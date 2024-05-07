Длинные майские выходные теплой погодой челябинцев не порадуют
Синоптики прогнозируют снег с дождем в Челябинске 10 мая, на следующий после Дня Победы. Сообщение об этом появилось на сайте «Гисметео».
«Малооблачно. Небольшой снег с дождем. Ночью 10 мая плюс 2 градуса, днем плюс 10 градусов тепла», — говорится в сообщении синоптиков.
В День Победы 9 мая в Челябинске будет облачно. Ожидается дождь. Днем температура воздуха поднимется до 14 градусов тепла. В этот день на площади Революции пройдет торжественный парад, а у Торгового центра состоится концерт Григория Лепса.
В канун Дня Победы челябинцев ожидают осадки
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