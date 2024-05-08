Челябинский боец СВО примет участие в Параде Победы в Москве. Фото

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Парад Победы 2023 9 мая на Красной площади в Москве. Москва, парад победы, военный
Челябинец примет участие в торжественном марше на Красной площади Фото:
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Боец СВО из Агаповского района Челябинской области с позывным «Хиса» примет участие в Параде Победы в Москве. Об этом URA.RU сообщили на официальной странице пункта отбора на военную службу по контракту по региону.

«Южноуральский военнослужащий с позывным „Хиса“ в числе других участников 9 мая пройдет торжественным маршем по Красной площади. Южноуралец служит в мотострелковом подразделении», — говорится в сообщении.

Там отметили, что за время службы боец успел получить несколько государственных наград: медаль Суворова, медаль «За боевые отличия», медаль «Участнику СВО». Все награды «Хиса» получил за выполнение задач в зоне СВО. Одной из таких задач стало взятие опорного пункта противника. В том бою военнослужащий уничтожил вражеские пикап, минометный расчет и около 70 пехотинцев.

За время службы «Хиса» был награжден несколькими медалями
За время службы «Хиса» был награжден несколькими медалями
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Боец СВО из Агаповского района Челябинской области с позывным «Хиса» примет участие в Параде Победы в Москве. Об этом URA.RU сообщили на официальной странице пункта отбора на военную службу по контракту по региону. «Южноуральский военнослужащий с позывным „Хиса“ в числе других участников 9 мая пройдет торжественным маршем по Красной площади. Южноуралец служит в мотострелковом подразделении», — говорится в сообщении. Там отметили, что за время службы боец успел получить несколько государственных наград: медаль Суворова, медаль «За боевые отличия», медаль «Участнику СВО». Все награды «Хиса» получил за выполнение задач в зоне СВО. Одной из таких задач стало взятие опорного пункта противника. В том бою военнослужащий уничтожил вражеские пикап, минометный расчет и около 70 пехотинцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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