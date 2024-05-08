Челябинец примет участие в торжественном марше на Красной площади Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Боец СВО из Агаповского района Челябинской области с позывным «Хиса» примет участие в Параде Победы в Москве. Об этом URA.RU сообщили на официальной странице пункта отбора на военную службу по контракту по региону.

«Южноуральский военнослужащий с позывным „Хиса“ в числе других участников 9 мая пройдет торжественным маршем по Красной площади. Южноуралец служит в мотострелковом подразделении», — говорится в сообщении.

Там отметили, что за время службы боец успел получить несколько государственных наград: медаль Суворова, медаль «За боевые отличия», медаль «Участнику СВО». Все награды «Хиса» получил за выполнение задач в зоне СВО. Одной из таких задач стало взятие опорного пункта противника. В том бою военнослужащий уничтожил вражеские пикап, минометный расчет и около 70 пехотинцев.

За время службы «Хиса» был награжден несколькими медалями Фото: официальная страница пункта отбора на военную службу по контракту по Челябинской области