На вокзале Миасса сотрудники и пассажиры взялись за плетение сетей для Донбасса

На железнодорожном вокзале в Миассе сотрудники и пассажиры взялись за плетение маскировочных сетей для Донбасса. Станок для их изготовления активисты движения «ZOV Миасса» по инициативе транспортников установили в зале ожидания 6 мая, и к работе сразу подключились желающие.
«К утру 7 мая сеть была почти готова, мы завезли материал и порадовались такой готовностью помогать! Так здорово, что теперь каждый пассажир, вместо скучного длительного ожидания, сможет поучаствовать в создании средства маскировки, так нужного на передовой», — сообщают активисты группы «ZOV Миасса».
Изначально предполагалось, что маскировочные сети будут плести сотрудники вокзала в свободное от работы время. Но уже скоро начали подключаться пассажиры, ждущие свой поезд. Так, волонтерам помогли коллеги из Хабаровска, у которых оказался большой опыт в разных техниках плетения.
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