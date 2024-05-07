На вокзале Миасса сотрудники и пассажиры взялись за плетение сетей для Донбасса

08 мая 2024 в 00:24 Размер текста - 17 +

На железнодорожном вокзале в Миассе сотрудники и пассажиры взялись за плетение маскировочных сетей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На железнодорожном вокзале в Миассе сотрудники и пассажиры взялись за плетение маскировочных сетей для Донбасса. Станок для их изготовления активисты движения «ZOV Миасса» по инициативе транспортников установили в зале ожидания 6 мая, и к работе сразу подключились желающие. «К утру 7 мая сеть была почти готова, мы завезли материал и порадовались такой готовностью помогать! Так здорово, что теперь каждый пассажир, вместо скучного длительного ожидания, сможет поучаствовать в создании средства маскировки, так нужного на передовой», — сообщают активисты группы «ZOV Миасса». Изначально предполагалось, что маскировочные сети будут плести сотрудники вокзала в свободное от работы время. Но уже скоро начали подключаться пассажиры, ждущие свой поезд. Так, волонтерам помогли коллеги из Хабаровска, у которых оказался большой опыт в разных техниках плетения. Станок для плетения маскировочных сетей на железнодорожном вокзале Миасса появился по просьбе начальника вокзала Ирины Горбушиной Скрин Группа «ZOV Миасса», vk.com Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На железнодорожном вокзале в Миассе сотрудники и пассажиры взялись за плетение маскировочных сетей для Донбасса. Станок для их изготовления активисты движения «ZOV Миасса» по инициативе транспортников установили в зале ожидания 6 мая, и к работе сразу подключились желающие. «К утру 7 мая сеть была почти готова, мы завезли материал и порадовались такой готовностью помогать! Так здорово, что теперь каждый пассажир, вместо скучного длительного ожидания, сможет поучаствовать в создании средства маскировки, так нужного на передовой», — сообщают активисты группы «ZOV Миасса». Изначально предполагалось, что маскировочные сети будут плести сотрудники вокзала в свободное от работы время. Но уже скоро начали подключаться пассажиры, ждущие свой поезд. Так, волонтерам помогли коллеги из Хабаровска, у которых оказался большой опыт в разных техниках плетения.