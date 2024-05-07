07 мая 2024

На вокзале Миасса сотрудники и пассажиры взялись за плетение сетей для Донбасса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Производство маскировочных сетей и накидок. Екатеринбург, маскировочная накидка
На железнодорожном вокзале в Миассе сотрудники и пассажиры взялись за плетение маскировочных сетей Фото:

На железнодорожном вокзале в Миассе сотрудники и пассажиры взялись за плетение маскировочных сетей для Донбасса. Станок для их изготовления активисты движения «ZOV Миасса» по инициативе транспортников установили в зале ожидания 6 мая, и к работе сразу подключились желающие.

«К утру 7 мая сеть была почти готова, мы завезли материал и порадовались такой готовностью помогать! Так здорово, что теперь каждый пассажир, вместо скучного длительного ожидания, сможет поучаствовать в создании средства маскировки, так нужного на передовой», — сообщают активисты группы «ZOV Миасса».

Изначально предполагалось, что маскировочные сети будут плести сотрудники вокзала в свободное от работы время. Но уже скоро начали подключаться пассажиры, ждущие свой поезд. Так, волонтерам помогли коллеги из Хабаровска, у которых оказался большой опыт в разных техниках плетения.

Станок для плетения маскировочных сетей на железнодорожном вокзале Миасса появился по просьбе начальника вокзала Ирины Горбушиной
Станок для плетения маскировочных сетей на железнодорожном вокзале Миасса появился по просьбе начальника вокзала Ирины Горбушиной

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На железнодорожном вокзале в Миассе сотрудники и пассажиры взялись за плетение маскировочных сетей для Донбасса. Станок для их изготовления активисты движения «ZOV Миасса» по инициативе транспортников установили в зале ожидания 6 мая, и к работе сразу подключились желающие. «К утру 7 мая сеть была почти готова, мы завезли материал и порадовались такой готовностью помогать! Так здорово, что теперь каждый пассажир, вместо скучного длительного ожидания, сможет поучаствовать в создании средства маскировки, так нужного на передовой», — сообщают активисты группы «ZOV Миасса». Изначально предполагалось, что маскировочные сети будут плести сотрудники вокзала в свободное от работы время. Но уже скоро начали подключаться пассажиры, ждущие свой поезд. Так, волонтерам помогли коллеги из Хабаровска, у которых оказался большой опыт в разных техниках плетения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...