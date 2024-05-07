Экономика Бизнес Юристы и экс-владельцы «Арианта» обжаловали решение о взыскании 105 млрд рублей 08 мая 2024 в 11:17 Размер текста - 17 + Заседание суда назначено на конец мая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Холдинг «Ариант» передают государству Предприятия группы компаний «Ариант» обжаловали решение о взыскании 105 млрд рублей с экс-владельцев бизнеса. Об этом сообщили 8 мая в Восемнадцатом арбитражном апелляционном суде. «В суд поступили апелляционные жалобы ООО „Центр пищевой индустрии — Ариант“, ООО „Кубань-Вино“, ООО „Агрофирма Ариант“, ООО Агрофирма „Южная“, Кретова А.В., Кретова В.Р., Кретовой Е.А., Аристова А.М., ООО „Группа компаний Ариант“ на решение Арбитражного суда Челябинской области по иску Генпрокуратуры к Антипову Ю.В., Антиповой Л.А., Антипову М.Ю., Аристову А.М., Аристовой Л.В., Кретову А.В., Кретовой Е.А., АО „Компания Эталон“, ООО „Группа компаний Ариант“. Речь идет о признании недействительным (ничтожным) соглашения от 19.10.2022; взыскании неосновательного обогащения в сумме 105 млрд рублей; изъятии в пользу Российской Федерации в счет взыскания неосновательного обогащения 100% долей принадлежащих ответчикам организаций», — пояснили в пресс-службу суда. Там также добавили, что в удовлетворении одновременно поданных ходатайств Александра Кретова и ООО «Группа компаний Ариант» о приостановке исполнения решения областного арбитража отказано. Сами жалобы суд намерен рассмотреть 31 мая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Предприятия группы компаний «Ариант» обжаловали решение о взыскании 105 млрд рублей с экс-владельцев бизнеса. Об этом сообщили 8 мая в Восемнадцатом арбитражном апелляционном суде. «В суд поступили апелляционные жалобы ООО „Центр пищевой индустрии — Ариант“, ООО „Кубань-Вино“, ООО „Агрофирма Ариант“, ООО Агрофирма „Южная“, Кретова А.В., Кретова В.Р., Кретовой Е.А., Аристова А.М., ООО „Группа компаний Ариант“ на решение Арбитражного суда Челябинской области по иску Генпрокуратуры к Антипову Ю.В., Антиповой Л.А., Антипову М.Ю., Аристову А.М., Аристовой Л.В., Кретову А.В., Кретовой Е.А., АО „Компания Эталон“, ООО „Группа компаний Ариант“. Речь идет о признании недействительным (ничтожным) соглашения от 19.10.2022; взыскании неосновательного обогащения в сумме 105 млрд рублей; изъятии в пользу Российской Федерации в счет взыскания неосновательного обогащения 100% долей принадлежащих ответчикам организаций», — пояснили в пресс-службу суда. Там также добавили, что в удовлетворении одновременно поданных ходатайств Александра Кретова и ООО «Группа компаний Ариант» о приостановке исполнения решения областного арбитража отказано. Сами жалобы суд намерен рассмотреть 31 мая. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям