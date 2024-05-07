07 мая 2024

В Челябинске резко вырос спрос на бани, шашлыки и аренду беседок

© Служба новостей «URA.RU»
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Пятьдесят восьмой день вынужденных выходных из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции CoVID-19. Екатеринбург, шашлыки, еда на улице, уличная еда, жарит мясо
Челябинцы в преддверии майских праздников в 2024 году посещать бани и есть шашлыки стали на 30% чаще Фото:

У челябинцев в преддверии майских праздников интерес к услугам специалистов по приготовлению шашлыков увеличился на 33%. Также на треть вырос спрос на бани, сопутствующий отдыху с шашлыками, сообщили 8 мая в пресс-службе «Авто Услуги».

«В преддверии майских праздников, когда вся страна отдыхает и выезжает на природу, — за последний месяц — интерес к услугам шашлычников вырос в Челябинске на 33%. Также у челябинцев в 2024 году по сравнению с 2023 годом на 31% увеличился спрос на банный отдых», — сообщили в пресс-службе.

Как отметили в пресс-службе, посещать бани на майских праздниках челябинцы стали значительно чаще. При этом свои бани в аренду на платформе банщики стали предлагать на 30% чаще по сравнению с маем 2023 года.

Также с приходом тепла и майских выходных дней челябинцы стали чаще выбираться на природу, в связи с этим спрос на аренду беседок вырос на 76% за 2024 год. Также заметный рост спроса на отдых в беседках в апреле 2024 года наблюдался в Москве, Воронеже Ростове-на-Дону, а также в Самаре. В европейскую часть России теплые дни приходят раньше, поэтому спрос на отдых на природе растет активнее у жителей этих городов.

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У челябинцев в преддверии майских праздников интерес к услугам специалистов по приготовлению шашлыков увеличился на 33%. Также на треть вырос спрос на бани, сопутствующий отдыху с шашлыками, сообщили 8 мая в пресс-службе «Авто Услуги». «В преддверии майских праздников, когда вся страна отдыхает и выезжает на природу, — за последний месяц — интерес к услугам шашлычников вырос в Челябинске на 33%. Также у челябинцев в 2024 году по сравнению с 2023 годом на 31% увеличился спрос на банный отдых», — сообщили в пресс-службе. Как отметили в пресс-службе, посещать бани на майских праздниках челябинцы стали значительно чаще. При этом свои бани в аренду на платформе банщики стали предлагать на 30% чаще по сравнению с маем 2023 года. Также с приходом тепла и майских выходных дней челябинцы стали чаще выбираться на природу, в связи с этим спрос на аренду беседок вырос на 76% за 2024 год. Также заметный рост спроса на отдых в беседках в апреле 2024 года наблюдался в Москве, Воронеже Ростове-на-Дону, а также в Самаре. В европейскую часть России теплые дни приходят раньше, поэтому спрос на отдых на природе растет активнее у жителей этих городов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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