07 мая 2024

Пас челябинца Панарина помог хоккейной команде «Рейнджерс» победить в игре НХЛ

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Игра Артемия Панарина вывела вперед клуб из Нью-Йорка Фото:

Голевой пас воспитанника хоккейного клуба «Трактор» Артемия Панарина из Челябинска помог клубу «Нью-Йорк Рейнджерс» обойти соперников. Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу «рейнджеров».

«Панарин и Шестеркин не знают поражений в Кубке Стэнли-2024. „Рейнджерс“ обыграли „Каролину“ и во втором матче серии второго раунда плей-офф НХЛ», — сообщило РИА Новости.

Панарин оформил ассистентский хет-трик. Голевой пас позволил команде выйти вперед во втором овертайме. Гол нападающего Панарина помог клубу обыграть 6 мая соперников из «Каролины Харрикейнз». За данную команду также воспитанник выступает челябинского хоккея Евгений Кузнецов.

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Голевой пас воспитанника хоккейного клуба «Трактор» Артемия Панарина из Челябинска помог клубу «Нью-Йорк Рейнджерс» обойти соперников. Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу «рейнджеров». «Панарин и Шестеркин не знают поражений в Кубке Стэнли-2024. „Рейнджерс“ обыграли „Каролину“ и во втором матче серии второго раунда плей-офф НХЛ», — сообщило РИА Новости. Панарин оформил ассистентский хет-трик. Голевой пас позволил команде выйти вперед во втором овертайме. Гол нападающего Панарина помог клубу обыграть 6 мая соперников из «Каролины Харрикейнз». За данную команду также воспитанник выступает челябинского хоккея Евгений Кузнецов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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