Пас челябинца Панарина помог хоккейной команде «Рейнджерс» победить в игре НХЛ

Голевой пас воспитанника хоккейного клуба «Трактор» Артемия Панарина из Челябинска помог клубу «Нью-Йорк Рейнджерс» обойти соперников. Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу «рейнджеров».
«Панарин и Шестеркин не знают поражений в Кубке Стэнли-2024. „Рейнджерс“ обыграли „Каролину“ и во втором матче серии второго раунда плей-офф НХЛ», — сообщило РИА Новости.
Панарин оформил ассистентский хет-трик. Голевой пас позволил команде выйти вперед во втором овертайме. Гол нападающего Панарина помог клубу обыграть 6 мая соперников из «Каролины Харрикейнз». За данную команду также воспитанник выступает челябинского хоккея Евгений Кузнецов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!