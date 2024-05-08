Спор о выплатах за погибшего на СВО сына бросившему отцу попал в эфир НТВ

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Форум ЖКХ - новое качество. Челябинск. 3 часть. 06.06.2014, нтв, автомобиль
Журналисты федерального телеканала дозвонились до отца, который оставил семью десять лет назад Фото:

Спор о выплатах за погибшего участника СВО из Челябинской области попал в эфир одной из программ телеканала НТВ. В ходе рассмотрения ситуации журналисты дозвонились отцу, который оставил семью десять лет назад, а сейчас претендует на получение всех выплат за гибель ребенка. Об этом сообщил URA.RU брат погибшего челябинца Владислав.

«К нам домой приехали журналисты НТВ, мы рассказали нашу историю для программы „ЧП-новости“. Они дозвонились до отца, который подтвердил, что претендует на эти деньги, а потом в грубой форме оборвал общение», — уточнил Владислав.

Программа выйдет в эфир 8 мая в 15:20. В ней расскажут историю челябинской семьи из села Миасское Красноармейского района, которая судится с отцом за выплаты на погибшего во время СВО брата. Мужчина бросил четверых детей десять лет назад, мама воспитывала их одна, а потом скончалась от онкологического заболевания. Семья посчитала несправедливым, что выплаты за ребенка получит отец как единственный наследник. Ситуацию поставила на контроль уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко.

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Спор о выплатах за погибшего участника СВО из Челябинской области попал в эфир одной из программ телеканала НТВ. В ходе рассмотрения ситуации журналисты дозвонились отцу, который оставил семью десять лет назад, а сейчас претендует на получение всех выплат за гибель ребенка. Об этом сообщил URA.RU брат погибшего челябинца Владислав. «К нам домой приехали журналисты НТВ, мы рассказали нашу историю для программы „ЧП-новости“. Они дозвонились до отца, который подтвердил, что претендует на эти деньги, а потом в грубой форме оборвал общение», — уточнил Владислав. Программа выйдет в эфир 8 мая в 15:20. В ней расскажут историю челябинской семьи из села Миасское Красноармейского района, которая судится с отцом за выплаты на погибшего во время СВО брата. Мужчина бросил четверых детей десять лет назад, мама воспитывала их одна, а потом скончалась от онкологического заболевания. Семья посчитала несправедливым, что выплаты за ребенка получит отец как единственный наследник. Ситуацию поставила на контроль уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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