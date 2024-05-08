Спор о выплатах за погибшего на СВО сына бросившему отцу попал в эфир НТВ

08 мая 2024 в 15:01 Размер текста - 17 +

Журналисты федерального телеканала дозвонились до отца, который оставил семью десять лет назад Фото: Олег Черных © URA.RU Спор о выплатах за погибшего участника СВО из Челябинской области попал в эфир одной из программ телеканала НТВ. В ходе рассмотрения ситуации журналисты дозвонились отцу, который оставил семью десять лет назад, а сейчас претендует на получение всех выплат за гибель ребенка. Об этом сообщил URA.RU брат погибшего челябинца Владислав. «К нам домой приехали журналисты НТВ, мы рассказали нашу историю для программы „ЧП-новости“. Они дозвонились до отца, который подтвердил, что претендует на эти деньги, а потом в грубой форме оборвал общение», — уточнил Владислав. Программа выйдет в эфир 8 мая в 15:20. В ней расскажут историю челябинской семьи из села Миасское Красноармейского района, которая судится с отцом за выплаты на погибшего во время СВО брата. Мужчина бросил четверых детей десять лет назад, мама воспитывала их одна, а потом скончалась от онкологического заболевания. Семья посчитала несправедливым, что выплаты за ребенка получит отец как единственный наследник. Ситуацию поставила на контроль уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спор о выплатах за погибшего участника СВО из Челябинской области попал в эфир одной из программ телеканала НТВ. В ходе рассмотрения ситуации журналисты дозвонились отцу, который оставил семью десять лет назад, а сейчас претендует на получение всех выплат за гибель ребенка. Об этом сообщил URA.RU брат погибшего челябинца Владислав. «К нам домой приехали журналисты НТВ, мы рассказали нашу историю для программы „ЧП-новости“. Они дозвонились до отца, который подтвердил, что претендует на эти деньги, а потом в грубой форме оборвал общение», — уточнил Владислав. Программа выйдет в эфир 8 мая в 15:20. В ней расскажут историю челябинской семьи из села Миасское Красноармейского района, которая судится с отцом за выплаты на погибшего во время СВО брата. Мужчина бросил четверых детей десять лет назад, мама воспитывала их одна, а потом скончалась от онкологического заболевания. Семья посчитала несправедливым, что выплаты за ребенка получит отец как единственный наследник. Ситуацию поставила на контроль уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко.