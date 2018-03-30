На заседании Заксобрания Свердловской области 3 апреля члены фракции «Справедливая Россия» будут голосовать против представления прокуратуры о досрочном прекращении полномочий своего коллеги Армена Карапетяна.
Как ранее сообщало «URA.RU», надзорный орган обвиняет его в нарушении законодательства о коррупции. В декларации за 2016 год Карапетян не указал своих детей, а также принадлежащее им имущество.
«Ситуация, когда прокуратура требует лишить мандата члена нашей фракции Армена Карапетяна, вызывает серьезную озабоченность. Не хотелось бы думать, что вся эта ситуация имеет политическую окраску. Действительно, он не указал в декларации двух своих несовершеннолетних детей. Причина нам неизвестна, но в любом случае Армен Эминович [Карапетян] внес исправления [в декларацию]. Тем более проведенная проверка показала, что ни имущества, ни денежных средств у его детей нет», — пояснил официальную позицию фракции «СР» ее руководитель Андрей Жуковский.
Другие фракции пока не приняли официального решения о позиции по данному вопросу. Если Заксобрание все-таки лишит мандата Армена Карапетяна, то его преемник, по инсайдерским данным, будет определен в ходе консультаций с бывшим лидером свердловского отделения «Справедливой России» Александром Бурковым, занимающим сегодня пост губернатора Омской области.
Обвиняемый в нарушении законодательства о противодействии коррупции депутат уже становился героем скандалов. В начале марта сотрудник прокуратуры Свердловской области Екатерина Шурыгина написала рапорт, в котором обвинила депутата в оскорблении. В декабре 2016 года дорожные полицейские оштрафовали Карапетяна за пьяную езду. Братьям Армена Карапетяна — Рафику и Геворку — предъявлялись обвинения в похищении и избиении человека. Самого депутата подозревали в организации избиения молодого человека, с которым сбежала в Москву его дочь.