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15:31  02 апреля 2018 0

Уральский завод сделал «душевный» ребрендинг

Керамическая плитка теперь называется «Душа»ФОТО: ПАО «ЗКИ»

Екатеринбургский «Завод керамических изделий» (ЗКИ) провел ребрендинг. Новую коллекцию он представил под маркой ALMA CERAMICA. Как сообщили представители компании, в переименовании они видят добрый знак.

В переводе ALMA означает «душа». На предприятии пояснили, что в керамическую плитку вложена душа всего коллектива завода. Двадцать новых коллекций и новую торговую марку производитель представил на региональных конференциях в Екатеринбурге, Самаре, Саранске, Новосибирске, Казани и Симферополе. Эксперты единодушно признали ребрендинг достойным: новое имя легко читается и произносится на разных языках, оно яркое и запоминающееся.

Впрочем, представители завода отмечают, что главным для производителя остается качество продукции. «Выпускаемая под новой торговой маркой продукция производится на самом современном высокотехнологичном новом оборудовании с использованием итальянских и испанских материалов. Наша плитка, без сомнения, может встать в один ряд с изделиями лучших мировых производителей. При этом цена остается вполне доступной», -пояснил директор по маркетингу и продажам ПАО «ЗКИ».

Финальным аккордом представления новых коллекций уже под брендом «ALMA CERAMICA» станет участие завода в крупнейшей международной строительно-интерьерной выставке «Batimat Russia» в Москве. Мероприятие пройдет в МВЦ «Крокус Экспо» в апреле.

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ФОТО: ПАО «ЗКИ»

Наталья Михалева
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