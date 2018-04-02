Уральский завод сделал «душевный» ребрендинг

Екатеринбургский «Завод керамических изделий» (ЗКИ) провел ребрендинг. Новую коллекцию он представил под маркой ALMA CERAMICA. Как сообщили представители компании, в переименовании они видят добрый знак.
В переводе ALMA означает «душа». На предприятии пояснили, что в керамическую плитку вложена душа всего коллектива завода. Двадцать новых коллекций и новую торговую марку производитель представил на региональных конференциях в Екатеринбурге, Самаре, Саранске, Новосибирске, Казани и Симферополе. Эксперты единодушно признали ребрендинг достойным: новое имя легко читается и произносится на разных языках, оно яркое и запоминающееся.
Впрочем, представители завода отмечают, что главным для производителя остается качество продукции. «Выпускаемая под новой торговой маркой продукция производится на самом современном высокотехнологичном новом оборудовании с использованием итальянских и испанских материалов. Наша плитка, без сомнения, может встать в один ряд с изделиями лучших мировых производителей. При этом цена остается вполне доступной», -пояснил директор по маркетингу и продажам ПАО «ЗКИ».
Финальным аккордом представления новых коллекций уже под брендом «ALMA CERAMICA» станет участие завода в крупнейшей международной строительно-интерьерной выставке «Batimat Russia» в Москве. Мероприятие пройдет в МВЦ «Крокус Экспо» в апреле.