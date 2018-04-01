{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Ройзман сменил Явлинского на Титова. Команда Медведева уходит в отпуск. Владельцев «Зимней вишни» ждет еще одна уголовка
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,26
Динамика за 2 недели
Евро 70,56
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
01 апреля 2018
31 марта 2018
09:57  01 апреля 2018 0

Орбакайте закатила шикарную вечеринку для шестилетней дочери. Именинницу поздравили дети Киркорова, Галкина и Преснякова. ФОТО, ВИДЕО

Поздравить маленькую именинницу пришли звездные дети пришли со своими родителямиФото: страница Филиппа Киркорова в Instagram

Невероятно роскошный праздник в честь дня рождения устроила для 6-летней Клавдии ее мама, певица Кристина Орбакайте. Поздравляли именинницу близнецы Алла-Виктория и Мартин Киркоровы, Маргарита Шор, Дени Байсаров, Никита Пресняков, Лиза и Гарри Галкины. Организацией вечеринки занималась компания Филиппа Киркорова Phillparty.

Девочка принимала поздравления в образе принцессы: среди дворцовых декораций, ручных животных и взрослых актеров-аниматоров. «Замечательно отпраздновали вчера День Рождения нашей любимой Клавочки, доченьки Кристины @orbakaite_k и Миши! Весело, дружно, по-семейному и очень вкусно!» — поделился впечатлениями в Instagram король российской эстрады.

Клавдия — дочь Кристины Орбакайте и владельца стоматологической клиники в США Михаила Земцова. Певица и стоматолог познакомились случайно, когда Орбакайте перепутала вечеринку в Майами. С 2005 они состоят в законном браке, а в марте 2012-го у них родилась дочь Клавдия. Для Михаила это первый ребенок, а для Кристины третий.

1/5
Фото: страница Кристины Орбакайте в Instagram

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров