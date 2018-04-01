09:57 01 апреля 2018 0

Поздравить маленькую именинницу пришли звездные дети пришли со своими родителями Фото: страница Филиппа Киркорова в Instagram

Невероятно роскошный праздник в честь дня рождения устроила для 6-летней Клавдии ее мама, певица Кристина Орбакайте. Поздравляли именинницу близнецы Алла-Виктория и Мартин Киркоровы, Маргарита Шор, Дени Байсаров, Никита Пресняков, Лиза и Гарри Галкины. Организацией вечеринки занималась компания Филиппа Киркорова Phillparty.

Девочка принимала поздравления в образе принцессы: среди дворцовых декораций, ручных животных и взрослых актеров-аниматоров. «Замечательно отпраздновали вчера День Рождения нашей любимой Клавочки, доченьки Кристины @orbakaite_k и Миши! Весело, дружно, по-семейному и очень вкусно!» — поделился впечатлениями в Instagram король российской эстрады.

Клавдия — дочь Кристины Орбакайте и владельца стоматологической клиники в США Михаила Земцова. Певица и стоматолог познакомились случайно, когда Орбакайте перепутала вечеринку в Майами. С 2005 они состоят в законном браке, а в марте 2012-го у них родилась дочь Клавдия. Для Михаила это первый ребенок, а для Кристины третий.