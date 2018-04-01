Житель столицы Южного Урала нанес кувалдой несколько ударов по внедорожнику Range Rover английского автопроизводителя Land Rover. Автомобиль принадлежал соседу. Когда хулигана поймали, тот объяснил свой поступок патриотической местью за высылку российских дипломатов из Лондона.
«Я делал все по совести. Они наших дипломатов высылают, а мой сосед демонстративно на Range Rover рассекает», — цитирует telegram-канал «СМИ_ли» слова челябинца. Он также отметил, что накануне заметил соседа-автолюбителя, который распивал британский виски.
Отношения Запада и России обострились после отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Лондон возложил всю ответственность за инцидент на Кремль, после чего выдворил из страны 23 российских дипломата вместе с их семьями. Инициативу Британии поддержали некоторые страны ЕС.