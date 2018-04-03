Пользователи соцсетей начали живо обсуждать продолжение легендарного мультфильма «Простоквашино». В Сети отметили, что в новом эпизоде присутствует музыка из кровавой компьютерной игры про психопата.
Интернет-пользователи узнали мелодию звонка, которая установлена в мессенджере Шарика (смотреть с 5:03). Ей оказалась композиция Crystals, которую исполняет M.O.O.N. Эта музыка является саундтреком к компьютерной игре Hotline Miami. По сюжету видеоигры главный герой — человек с психическими отклонениями, который убивает людей по указаниям, поступающим ему на телефон.
Писатель Эдуард Успенский в разговоре с «URA.RU» назвал «идиотизмом и безумием» казус в дебютном эпизоде нового «Простоквашино». Отца Дяди Федора и его родной сестры зовут Дмитрием. Однако девочку авторы назвали Верой Павловной. Руководство отказалось исправлять недочет.