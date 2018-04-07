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07 апреля 2018
06 апреля 2018
10:00  07 апреля 2018 0

Протесты из-за экологии, новые правила призыва в армию, эпидемия пожаров. Главное за неделю — в подборке «URA.RU»

Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов в поселке Красный. Верхняя Пышма, мусор, экология, отходы, свалка, полигон тбо, тко
«Россиянин бунтует, когда нечем дышать и невозможно пить»Фото: Анна Майорова © URA.RU

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Доброе утро!

Солнце светит прямо в глаз, и сегодня суббота, что может быть приятнее? На календаре 7 апреля, первая неделя месяца почти позади. За эти семь дней мы написали кучу важных и интересных материалов, смотрите:

Жесткая установка прошедших 18 марта выборов президента РФ звучала так: «Честность и прозрачность». Насколько она сработала, на самом деле, каждый сам решает для себя. Но сам процесс однозначно меняется. Чем отличились нынешние выборы и что нас ждет на следующих — читайте тут.

Новость об отмене народных выборов мэра в Екатеринбурге попала в федеральный топ. Об этом написали даже в The Washington Post. В этом материале мы отвечаем, почему эта тема набрала такую популярность.

Экологическая обстановка стала самой взрывоопасной темой в стране. Челябинск, Волоколамск — людям нечем дышать, и они выходят на митинги, заявляют протесты. Политолог Алексей Мартынов в авторской колонке доходчиво объясняет, почему пассивные с политической точки зрения россияне бунтуют.

Еще одна злободневная тема — призыв в армию. Госдума выпустила очередной «смешной» (на самом деле, уже не смешно) закон: все совершеннолетние парни обязаны сами бежать в военкомат за повесткой. Никого теперь не будет волновать, получил ты «приглашение» в армию или нет. Любой юноша от 18 лет может быть признан уклонистом от службы.

Пожар в кемеровском ТЦ имел широкий резонанс и оставил жуткий след. В России обещали проверить каждый торговый комплекс, но следом загорелся ТЦ в Москве. Про эпидемию пожаров и радикальные методы борьбы с ЧП в развлекательных центрах рассказывают специалисты по безопасности.

В Свердловской области таджикская семья ухаживает за русскими детьми, чья мать вот уже два года обездвижена. Мигранты кормят ребят и заботятся, как о своих. «Чужие помогают лучше родных», — так отзываются о пришедшей на помощь таджикской семье. История без расовых предрассудков.

Анна Ветрова
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