«Россиянин бунтует, когда нечем дышать и невозможно пить»

00:06 03 апреля 2018 0

Тема экологии оказалась самой взрывоопасной для власти Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Ситуация в Волоколамске, где местные жители активно протестуют против полигона бытовых отходов «Ядрово», может попасть в учебники по политтехнологиям. Специалисты говорят о том, что существует только несколько тем, которые могут заставить людей бунтовать. И теперь можно утверждать, что в их числе — экология.

О том, почему до вчерашнего дня пассивные и лояльные власти люди, консолидируются и организовывают вполне технологичный протест, и правда ли, что россиянам неинтересна политика — в авторской колонке политолога Алексея Мартынова.

Считается, что общество в России весьма политизировано — сильнее, чем, к примеру, в Европе или кратно, чем в США. Однако это не совсем так. Итоги прошедших 18 марта президентских выборов или даже выборов в Госдуму в 2016 году красноречиво показывают, что избирателю нужны не политические партии, а достаточное качество и безопасность собственной жизни. То есть выходит, что политика не нужна обывателю. В этом смысле наше общество в большинстве ничем практически не отличается от европейцев или американцев.

Политолог Алексей Мартынов считает, что экология — одна из наиболее острых тем Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Другое дело, когда россиянин чувствует прямую угрозу своей стабильной жизни. Взять экологические вопросы, которые все четче формулируются как прямые общественно-политические требования. Когда нечем дышать, воду невозможно пить и так далее.

Недавний бунт в подмосковном Волоколамске с изгнанием мэра — яркая иллюстрация прямой общественной активности и народного гнева по поводу ухудшения качества жизни. Воняет там! Как очередной выброс мусорного газа на свалке в Ядрово, а ветер северо-западный, так в городе стоит устойчивый аммиачный запах на улице. Были случаи отравления. Вот народ и вышел на стихийные митинги.

Экологическая «мусорная» тема в Подмосковье набирает обороты. С одной стороны, Москва как мегаполис производит сотни тонн мусора в день. Утилизировать его в самом городе почти негде. Вот и свозят на подмосковные мусорные полигоны. За что, кстати, Москва платит много и исправно соответствующим структурам в области.

Россияне готовы активно протестовать, когда видят угрозу здоровью и жизни Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Конечно, кое-кто связал уже эту общественную политико-экологическую активность в Подмосковье с предстоящими губернаторскими выборами в сентябре. На митингах в Волоколамске отметилась недавний кандидат в президенты Ксения Собчак. А «клубничный коммунист» Павел Грудинин у себя в соседнем районе в выходные провел экологический форум. Лучше бы построил в Подмосковье несколько мусоросжигательных заводов с комплексной системой очистки воздуха. Всяко пользы было бы больше, чем от торговых центров, а прибыли не меньше.

Наверное, доля истины в предвыборном характере стимулирования протестной активности в Подмосковье есть. Но тут важно отметить, что ни «борьба с коррупцией», ни «домики для уточки» не находят массового отклика у граждан для протеста, несмотря на миллионные инвестиции. А вот экология, причем не абстрактная, а своя — «форточку не открыть» — выводит на площади тысячи людей.

Таким образом, подавляющее большинство граждан не волнуют никакие политические партии, ни их политические программы и подходы. Людям нужно сильное государство для поступательного повышения качества жизни и обеспечения безопасности во всех аспектах. И конечно, государству на всех уровнях, от сельсовета до Кремля, никому не стоит уступать свою повестку в прямом диалоге с обществом по улучшению качества жизни и обеспечению безопасности.