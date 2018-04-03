Как новость, волнующая 0,13% Екатеринбурга, стала темой дня в Москве

23:52 03 апреля 2018 0

О свободолюбии екатеринбуржцев слагают легенды. Но они имеют мало общего с реальностью в случае с отменой прямых выборов мэра Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбург второй день держится в топе федеральной новостной повестки. Причина — решение свердловского Заксобрания отменить прямые выборы мэра Екатеринбурга. Эта тема во вторник, 3 апреля, полдня провисела в топе «Яндекс.Новостей» (и даже возглавляла его — согласно агрегатору, о событии написало более 200 СМИ). В полдень история с отменой выборов удерживала первое место в двадцатке рейтинга «Медиаметрикс». Происходящее в Екатеринбурге пришлось комментировать пресс-секретарю президента Дмитрию Пескова (еще 394 сообщения). На вопрос журналистов он заявил, что Кремль не вмешивается в порядок местных выборов.

Тему подхватил даже The Washington Post. Правда, в новости о митинге говорится о тысячах протестующих (на самом деле их было две) Скриншот с сайта The Washington Post

Примечательно, что Екатеринбург не выбирает себе реального руководителя города с 2010 года. Тогда полномочия «хозяйственника» перешли главе администрации муниципалитета (пост бессменно занимает Александр Якоб; назначается депутатами Думы). А избираемому главе города-председателю Гордумы (с 2013 года Евгений Ройзман) остаются представительские функции. Сегодня депутаты областного парламента упразднили выборы формального мэра за несколько минут без дискуссий. Против закона проголосовало четыре депутата, за — 42.

Слабый интерес, несопоставимый с федеральным, к теме у Екатеринбурга демонстрирует митинг в защиту выборов мэра, который прошел в уральской столице накануне, 2 апреля. Он собрал около 2 тысяч человек — 0,13% жителей полуторамиллионного Екатеринбурга. Это несмотря на то, что протест поддержали «москвичи». На митинге выступали экс-депутат Екатеринбургской гордумы и начштаба Алексея Навального Леонид Волков, оппозиционер Дмитрий Гудков (планирует принять участие в выборах мэра Москвы) и московский муниципальный депутат от «Яблока» Юлия Галямина. Понаблюдать за протестом приехали ведущие радио «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев.

Последний признался «URA.RU», что его с коллегой привел в Екатеринбург журналистский интерес. Никакого отдельного приглашения они не получали ни от местной редакции, ни от политиков. «Мы с Татьяной Фельгенгауэр по своей инициативе купили билеты на самолет. Мало регионов, в которых остались свободные выборы мэра, поэтому нам было интересно понаблюдать за митингом и посмотреть, как екатеринбуржцы выразят свое отношение к этому», — рассказал Плющев «URA.RU».

После митинга в своем telegram-канале журналист «Эха» поделился впечатлениями: «Я-то как раз ожидал немного большего».

Выступить на митинге приехал оппозиционер Дмитрий Гудков. Он собирается участвовать в выборах мэра Москвы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Впрочем, заметки о митинге, который разочаровал московского журналиста, появились на главных страницах самых рейтинговых изданий. Среди них были «Ъ», РБК, Медуза и даже на Washington Post (правда, в американском издании говорится о «тысячах протестующих»), телеканал «Дождь» транслировал мероприятие в прямом эфире.

На раздувание регионального протеста сработали в том числе столичные гости, отметил глава Minchenko Consulting Евгений Минченко: «Сегодня оппозиции нужны новые поводы. Отказ от выборов — в этом смысле тема очень комфортная. Поэтому все представители оппозиции пытаются сейчас ее использовать в своих целях».

Дмитрий Гудков объяснил «URA.RU», что прилетел в Екатеринбург, «чтобы поддержать Ройзмана». «Он меня об этом не просил, но я посчитал своим долгом сделать это. Ройзман — известный федеральный политик, независимый мэр. И этот закон [об отмене прямых выборов] — против него», — пояснил Гудков. Другой участник митинга, Леонид Волков, отказался объяснить свою позицию «URA.RU».

Московские либералы ехали поддержать уральскую столицу протеста, но попали на митинг местного розлива Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главным двигателем хайпа вокруг протеста, по мнению политтехнолога Дмитрия Гусева стал именно Ройзман. По его словам, он придал импульс теме, потому что «в новой конфигурации теряет свое место». «Без этой должности он становится обычным депутатом, который никому особо не нужен», — заметил эксперт.

Сам Евгений Ройзман в интервью «URA.RU» исключил личный интерес в раскрутке темы, заявив, что «жители восприняли это [закон об отмене прямых выборов мэра] как прямое оскорбление, потому что Екатеринбург становится уязвимым — у назначенцев появляется доступ к последним не разграбленным активам, оставшимся после советской власти».

Но, как рассказывают собеседники «URA.RU» в столичной медиатусовке, мэр Екатеринбурга провел всю прошлую неделю в Москве, договариваясь с различными политическими силами и изданиями об информационной поддержке своей темы.

Венцом усилий стало участие Ройзмана в программе Hard Day’s Night на «Дожде», где вопрос отмены мэрских выборов в Екатеринбурге поднимался в прямом эфире. Там же мэр Екатеринбурга анонсировал протестную акцию, которая была запланирована на понедельник. Как подтвердил «URA.RU» один из участников этой программы, «у гостя был свой резон принять участие в интервью».

К вечеру 3 апреля казалось, что тема покинет федеральные топы, как появилось заявление пресс-секретаря президента Скриншот «Яндекс.Новостей»

«Мы же понимаем, как работает западная агитмашина: предварительная раскрутка „признанными либералами“ из числа „обиженных и угнетенных“, подготовка мнения и горькие стенания, начатые намного заранее. И потом уже неважно, сколько екатеринбуржцев придет на митинг или даже если вообще они не придут — маховик раскручивается сам собой, — эксперт по коммуникациям Алена Август отвечает на вопрос, каким образом мелкая локальная новость раскрутилась так, что стала главной федеральной темой дня. — „Математика“ „Яндекса“ совершенно аполитичным образом „всасывает“ похожие слова подкидывая тему выше. И раз упоминаний (заранее предусмотрительно сделанных) достаточно много, сумма действий выталкивает тему наверх. Плюс, не надо исключать, еще немного оплаченного „подъема“ [в СМИ] — и дело в шляпе».

Технологически на темы отмены прямых выборов мэра сыграло несколько факторов, объясняет медиатехнолог Станислав Апетьян: «Екатеринбург — четвертый город в стране, поэтому тема избрания мэра, пусть даже с неполными полномочиями — выходит федеральный уровень. Сыграло свою роль и то, что на этот день не выпало других более крупных акций, а выходные в целом прошли спокойно. А значит никаких информационных конкурентов у повестки Екатеринбурга не было», — рассказал эксперт. При этом, по словам Апетьяна, с политической точки зрения, усилия Ройзмана по популяризации этой темы не оправдались, так как митинг не собрал значимого числа людей, а закон в итоге был принят.