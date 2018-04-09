{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Белый дом, ожидая отставки, завис в «Одноклассниках». Дворкович собрал вещи. Уралец перевелся в правительство РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,57
Динамика за 2 недели
Евро 71,88
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
09 апреля 2018
08 апреля 2018
07 апреля 2018
06 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
14:52  09 апреля 2018 0

На Урале ужесточили приговор пьяному водителю, сбившему насмерть двух девочек

После ДТП водитель пытался скрыться на своей машинеФото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В Белоярском районном суде Свердловской области вынесен приговор водителю Игорю Батуеву, который пьяным сел за руль и насмерть сбил двух девочек. Инцидент произошел 27 мая 2017 года около села Косулино, в районе 4 километра автодороги Станция Глубокое — Бобровский.

«Мужчина обвинялся по статье „нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц“. Батуев приговорен к пяти годам одиннадцати месяцам заключения в колонии общего режима с лишением прав на три года. Кроме того, с Батуева через суд взыскана компенсация морального вреда на сумму 3,3 млн рублей», — сообщила «URA.RU» старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Ранее «URA.RU» писало о том, что водитель автомобиля «Хонда» сбил девочек 14 и 15 лет, которые шли по обочине в попутном направлении. От удара школьницы погибли на месте. Водитель-убийца сбежал с места ДТП, но спустя какое-то время полицейским удалось его поймать уже на территории города Березовского. Экспертиза установила, что он был пьян. Суд над водителем продолжался с 8 августа 2017 года.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров