На Урале ужесточили приговор пьяному водителю, сбившему насмерть двух девочек

В Белоярском районном суде Свердловской области вынесен приговор водителю Игорю Батуеву, который пьяным сел за руль и насмерть сбил двух девочек. Инцидент произошел 27 мая 2017 года около села Косулино, в районе 4 километра автодороги Станция Глубокое — Бобровский.
«Мужчина обвинялся по статье „нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц“. Батуев приговорен к пяти годам одиннадцати месяцам заключения в колонии общего режима с лишением прав на три года. Кроме того, с Батуева через суд взыскана компенсация морального вреда на сумму 3,3 млн рублей», — сообщила «URA.RU» старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.
Ранее «URA.RU» писало о том, что водитель автомобиля «Хонда» сбил девочек 14 и 15 лет, которые шли по обочине в попутном направлении. От удара школьницы погибли на месте. Водитель-убийца сбежал с места ДТП, но спустя какое-то время полицейским удалось его поймать уже на территории города Березовского. Экспертиза установила, что он был пьян. Суд над водителем продолжался с 8 августа 2017 года.