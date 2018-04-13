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13 апреля 2018
10:05  13 апреля 2018 0

Энергетики открывают новый канал связи с уральцами

Подстанция 220 кВ
Теперь уральцы смогут задать вопросы энергетикам по горячей линииФото: Анна Майорова © URA.RU

Энергосбытовой холдинг «Восток» запускает новую единую службу поддержки для уральцев, которых обслуживает «ЭК «Восток», Ноябрьский филиал «ЕРИЦ ЯНАО» и «Оренбургсельэнергосбыт». Теперь жители юга Тюменской области, Сургута, Ноябрьска и Оренбургского района могут обратиться за консультацией по единому номеру.

Обращения уральцев начинают принимать по телефону 8 800 250 60 06. Новая горячая линия содержит голосовое меню, в котором можно получить ответы на часто задаваемые вопросы, а также сделать что-либо без участия операторов — например, передать показания приборов учета или узнать баланс лицевого счета. В автоматическом режиме телефонная служба будет доступна круглосуточно, а если вопрос потребует участия операторов, то с ними можно будет связаться с 8:00 до 17:00 по уральскому времени.

«На основе обращений клиентов мы постоянно проводим анализ своей работы и корректируем ее», — рассказал гендиректор АО «ЭК «Восток» Максим Ромашев. «Новая служба поддержки клиентов — это еще и объединенная база обращений из разных регионов обслуживания, ее анализировать будет значительно легче. Благодаря этому мы еще быстрее и точнее сможем находить направления, которые требуют усовершенствований или повышенного внимания», — отметил он.

К единой службе поддержки пока не присоединился только Энергосбыт — филиал АО «ЭК «Восток» в Курганской области. Но уже в ближайшие месяцы там будет обновлено программное обеспечение, после чего филиал также будет также подключен к новой службе.

Дарья Корчак
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