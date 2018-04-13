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13 апреля 2018
12 апреля 2018
10:59  13 апреля 2018 1

На Урале наказали коллекторов, которые парализовали работу детской больницы

НАТО, пентагон, медик, врач, ебиноборства, боевые искусства, медик, доктор, стетоскоп, лечение, медицина, врач
Сотрудник медучреждения просрочил выплаты по микрокредитуФото: depositphotos.com © URA.RU

В Первоуральске микрофинансовую организацию ООО МКК «Уралсервис» оштрафовали на 50 тысяч рублей из-за сотрудника коллекторского агентства, парализовавшего работу детской городской больницы. Один из сотрудников медучреждения взял микрокредит и просрочил выплаты.

«29 сентября и 2 октября 2017 года лицо, представившееся сотрудником коллекторского агентства, осуществляло многократные телефонные звонки по номерам телефона регистратуры детской городской больницы Первоуральска с целью взыскания задолженности», — пояснили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. В связи с этим надзорное ведомство провело проверку на предмет создания препятствий в работе регистратуры поликлиники и приемной главного врача.

В ходе проверки сотрудники прокуратуры нашли факты нарушения защиты прав при возврате просроченной задолженности. На этом основании прокурор Первоуральска инициировал дело об административном правонарушении. Накануне, 12 апреля, Первоуральский горсуд оштрафовал ООО МКК «Уралсервис» на 50 тысяч рублей.

Ранее депутаты от партии «Справедливая Россия» внесли в Госдуму проект закона, который предполагает поправки в Уголовный кодекс. Так, авторы законопроекта предлагают наказывать за угрозу уничтожения имущества, напоминает РАПСИ. Текст проекта размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Иван Шестак
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