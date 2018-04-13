В Екатеринбурге прошел суд над любимым застройщиком Росселя

В пятницу, 13 апреля, в Чкаловском районном суде Екатеринбурга возобновился процесс над бывшим девелопером Николаем Кретовым. Разбирательства по делу любимого застройщика экс-губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя прервали полгода назад из-за тяжелой болезни обвиняемого.
Бывший руководитель КРК «Уралец», аквапарка «Лимпопо», торговых центров «Екатерининский» (сейчас ТРК «Глобус» — прим. ред.) и «КИТ» обвиняется в совершении преступлений по ч.4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере), по ст. 177 УК РФ (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности), а также по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство). Речь идет о мошенничестве с акциями ЗАО «Группа компаний «Линкор». В Чкаловском районном суде «URA.RU» пообещали прокомментировать итоги заседания позже.
По версии следствия, Кретов договорился с совладельцем Олегом Мироновым о выкупе акций. Бумаги он получил, но деньги не заплатил. Ему также инкриминируют преднамеренное банкротство компании, чтобы вместе с этим списать долги. В 2015 году Кретова признали банкротом, общая сумма долга у него составляла 1,1 млрд рублей. Следствие посчитало, что компания была специально доведена до финансовой несостоятельности. Заявление о возбуждении уголовного дело подал Миронов.
В декабре 2016 года Чкаловский райсуд приговорил Кретова к четырем годам колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда. Однако Свердловский областной суд, основываясь на апелляционных жалобах всех участников процесса, отменил приговор и направил дело обратно, на дорассмотрение. Повторный процесс стартовал летом прошлого года. Однако состоялось только предварительное слушание, все последующие заседания переносились или откладывались.
Кретова называли любимым застройщиком Росселя. Экс-губернатор отдавал значимые для Екатеринбурга проекты под реализацию именно этому бизнесмену.