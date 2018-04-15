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15 апреля 2018
Главные новости Москвы
20:47  15 апреля 2018 0

В понедельник США объявят новые санкции против России

Петербургский международный экономический форум. Третий день. Санкт-Петербург, флаг сша, американский
Это связано с обострением ситуации в СирииФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
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В связи с обострением ситуации в Сирии США объявят о новых санкциях в отношении России. Это произойдет в понедельник, 16 апреля, пишет РИА «Новости» со ссылкой на CBS News.

«Анонс новых санкций в отношении России будет в понедельник», — сообщает Twitter телеканала со ссылкой на слова постпреда США при ООН Никки Хейли. По ее словам, отношения между США и Россией сейчас напряженные, и это «вина России», пишет телеканал «Рен-ТВ». «Думаю, что они чувствуют влияние санкций. Факт то, что недавние санкции против российских олигархов заставили их фондовый рынок резко упасть», — сказала Хейли газете The Washington Examiner.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что действия США и их союзников в Сирии могут привести к хаосу в мире. Об этом он сказал после того, как США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по Сирии. Целью атаки были завод и исследовательский центр, где якобы разрабатывалось химоружие, а также несколько аэродромов.

Валерий Дорофеев
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