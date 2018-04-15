В понедельник США объявят новые санкции против России

В связи с обострением ситуации в Сирии США объявят о новых санкциях в отношении России. Это произойдет в понедельник, 16 апреля, пишет РИА «Новости» со ссылкой на CBS News.
«Анонс новых санкций в отношении России будет в понедельник», — сообщает Twitter телеканала со ссылкой на слова постпреда США при ООН Никки Хейли. По ее словам, отношения между США и Россией сейчас напряженные, и это «вина России», пишет телеканал «Рен-ТВ». «Думаю, что они чувствуют влияние санкций. Факт то, что недавние санкции против российских олигархов заставили их фондовый рынок резко упасть», — сказала Хейли газете The Washington Examiner.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что действия США и их союзников в Сирии могут привести к хаосу в мире. Об этом он сказал после того, как США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по Сирии. Целью атаки были завод и исследовательский центр, где якобы разрабатывалось химоружие, а также несколько аэродромов.