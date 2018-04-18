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18 апреля 2018
12:20  18 апреля 2018 0

СМИ обратили внимание на то, что резня в школе в Башкирии прошла по «пермскому сценарию»

Школьник попытался поджечь классФото: «БСТ», Twitter
новость из сюжета:
Кровавая поножовщина в пермской школе
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Происшествие в одной из школ Стерлитамака напоминает резню в пермской школе, которая имела место в начале этого года. Известно, что вооруженный ножом девятиклассник напал на детей и учительницу в южноуральской школе, а также попытался поджечь класс.

Если в случае с пермской школой речь шла о двух несовершеннолетних преступниках, то в Башкирии нападение совершил один учащийся, сообщает «Московский комсомолец». И в том, и в другом случае злоумышленники пришли на уроки, вооружившись ножами. Что в Стерлитамаке, что в Перми их целью стали не только дети, но и учительница. В южноуральской школе речь идет о четырех пострадавших, которые получили ранения средней тяжести. В Прикамье же были ранены 12 человек, включая самих преступников.

Также стало известно, что устроивший нападение в школе Стерлитамака на своей странице во «ВКонтакте» опубликовал видео о нападении на американскую школу «Колумбайн». Этим же преступлением вдохновились малолетние преступники из Перми, которые договорились, что покончат с собой после массового убийства. Однако им это не удалось, теперь же им грозит до семи лет заключения.

СУ СК России по Башкирии сообщило о возбуждении сразу двух уголовных дел — в отношении 17-летнего нападавшего, которого обвиняют в покушении на убийство двух и более лиц, и по факту халатности сотрудников органов профилактики преступлений несовершеннолетних, к которым не раз обращались по поводу агрессивного поведения подростка. К слову, школа, в которой было совершено нападение, является коррекционной. В ней учатся дети с задержкой психического развития, сообщает «Газета.ру».

Дарья Корчак
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