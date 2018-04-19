Челябинские VIP посмеялись над бывшим вице-губернатором Сандаковым

20:55 19 апреля 2018 0

Владимир Мякуш (слева) удивился тому, что Николай Сандаков (справа) стал его заступником Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший вице-губернатор Челябинской области Николай Сандаков 19 апреля на заседании Советского районного суда, где слушается его дело по обвинению в коррупции и мошенничестве, выступил с сенсационными заявлениями. По словам экс-чиновника, все его проблемы возникли из-за конфликта с бывшим начальником УФСБ по региону Игорем Ахримеевым и депутатом Тракторозаводского райсовета Челябинска Борисом Видгофом. Сандаков также рассказал, как вступился за честь спикера Заксобрания области Владимира Мякуша.

«Мой подзащитный поделился подробностями этого конфликта», — сообщил «URA.RU» адвокат бывшего вице-губернатора Сергей Колосовский. Как заявил суду Николай Сандаков, у него были дружеские отношения с Игорем Ахримеевым, когда тот руководил УФСБ по региону. Экс-чиновник даже рассказал, что они вместе отдыхали и распивали спиртные напитки. Конфликт возник во время кампании по выборам депутатов райсоветов Челябинска в 2014 году. Борис Видгоф, на тот момент первый вице-спикер гордумы, не захотел проходить обязательные праймериз «Единой России». По словам Сандакова, Видгоф даже нахамил секретарю регионального отделения «Единой России», спикеру Заксобрания региона Владимиру Мякушу. Сандаков тогда занимал пост политического вице-губернатора. Как заявил экс-чиновник, его возмутило и поведение Видгофа с Мякушем, за честь которого он решил вступиться, и отказ бизнесмена от партийных нормативов. Игорь Ахримеев, с которым, по словам Сандакова, у Видгофа были хорошие отношения, потребовал от вице-губернатора оставить бизнесмена в покое. А также исключить из списков двух человек. Николай Сандаков отказался это делать и даже сообщил об этом губернатору Борису Дубровскому. Дубровский же ответил, что пусть его заместитель поступает так, как считает нужным. Николай Сандаков также заявил, что Борис Видгоф пытался дать ему взятку в три миллиона рублей. Уголовные дела бывший вице-губернатор считает местью Ахримеева.

В 2014 году, когда Николай Сандаков был у власти, между ним и Борисом Видгофом действительно был конфликт. Один из самых влиятельных политиков, крупный бизнесмен Борис Видгоф, избравшись в райсовет, не смог попасть в гордуму. Былое влияние он смог вернуть только после ареста Сандакова, когда существенно поменялся политический расклад в городе и регионе. Сегодняшние заявления экс-чиновника одновременно возмутили и развеселили Видгофа. «Сандаков лжет, — заявил „URA.RU“ бизнесмен. — Это он просил меня заплатить, пообещав, что мне не надо будет потом проводить никаких выборных мероприятий. Я отказался. Из-за этого и был конфликт. Он меня ссорил с губернатором, наговорив всего, что только можно. Сейчас у нас нормальные отношения. И никакой ссоры с Мякушем у меня не было!».

Борис Видгоф: «Сандаков лжет!» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Кстати, Борис Видгоф назвал Сандакова талантливым человеком, сумевшим втянуть Челябинск в проблемную реформу местного самоуправления. О том, что Сандаков обиделся на Видгофа из-за истории с Мякушем, и о попытке дачи взятки бывший вице-губернатор не раз говорил и в беседе с журналистами «URA.RU». При этом сам конфликт экс-чиновник отрицал, вопреки сегодняшним заявлениям в суде.

Председатель Заксобрания Владимир Мякуш также удивился словам Сандакова. «У меня не было ссоры с Борисом Видгофом, — категорически заявил он „URA.RU“ и засмеялся. — Зачем ему было за меня вступаться? Я и сам, если надо, за себя постою! Что за фантазии?».

Николай Сандаков обвиняется в трех преступлениях: мошенничестве, получении крупной взятки и взломе чужой электронной почты. Он был задержан в конце марта 2015 года, когда занимал должность замглавы региона. Год Сандаков провел в СИЗО, еще год под домашним арестом, сейчас находится на свободе под залогом. Основал экологическое движение «Челябинск, дыши» и провел митинг, который оказался провальным.