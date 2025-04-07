Транзит животноводческих грузов через границу в Челябинской области вырос на 17%

Экспорт и транзит грузов животного происхождения, пересекших государственную границу в Челябинской области, в первом квартале 2025 года увеличился на 17% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального Управления Россельхознадзора.
«Экспорт и транзит грузов животного происхождения по сравнению с аналогичным периодом 2024 года стал выше на 17%. Всего в первом квартале 2025 года проконтролировано более 58 тысяч тонн животноводческих грузов, пересекших государственную границу в Челябинской области», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
При перемещении грузов в пределах территории Евразийского экономического союза досмотрены корма и кормовые добавки, 19 цирковых животных. При экспортных операциях также досмотрены корма, куриные лапы для Китайской народной республики и колбаса для республики Узбекистан. При перевозках железнодорожным транспортом между субъектами РФ досмотрено еще более 46 тысяч тонн грузов, добавили в ведомстве.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!