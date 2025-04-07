07 апреля 2025

Транзит животноводческих грузов через границу в Челябинской области вырос на 17%

© Служба новостей «URA.RU»
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В первом квартале 2025 года проконтролировано более 58 тысяч тонн животноводческих грузов
В первом квартале 2025 года проконтролировано более 58 тысяч тонн животноводческих грузов Фото:

Экспорт и транзит грузов животного происхождения, пересекших государственную границу в Челябинской области, в первом квартале 2025 года увеличился на 17% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального Управления Россельхознадзора.

«Экспорт и транзит грузов животного происхождения по сравнению с аналогичным периодом 2024 года стал выше на 17%. Всего в первом квартале 2025 года проконтролировано более 58 тысяч тонн животноводческих грузов, пересекших государственную границу в Челябинской области», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

При перемещении грузов в пределах территории Евразийского экономического союза досмотрены корма и кормовые добавки, 19 цирковых животных. При экспортных операциях также досмотрены корма, куриные лапы для Китайской народной республики и колбаса для республики Узбекистан. При перевозках железнодорожным транспортом между субъектами РФ досмотрено еще более 46 тысяч тонн грузов, добавили в ведомстве.

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Экспорт и транзит грузов животного происхождения, пересекших государственную границу в Челябинской области, в первом квартале 2025 года увеличился на 17% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального Управления Россельхознадзора. «Экспорт и транзит грузов животного происхождения по сравнению с аналогичным периодом 2024 года стал выше на 17%. Всего в первом квартале 2025 года проконтролировано более 58 тысяч тонн животноводческих грузов, пересекших государственную границу в Челябинской области», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. При перемещении грузов в пределах территории Евразийского экономического союза досмотрены корма и кормовые добавки, 19 цирковых животных. При экспортных операциях также досмотрены корма, куриные лапы для Китайской народной республики и колбаса для республики Узбекистан. При перевозках железнодорожным транспортом между субъектами РФ досмотрено еще более 46 тысяч тонн грузов, добавили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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