Замдиректора челябинского МУП «Коммет» Горошко продлили срок в СИЗО

Заместителю директора МУП «Коммет» в Челябинске Владимиру Горошко, обвиняемому в мошенничестве, продлили срок в СИЗО еще на два месяца. Как сообщил URA.RU источник в судебной системе, мужчина останется в изоляции до 12 июня.
«Суд постановил удовлетворить ходатайство следователя. Продлить срок Горошко в СИЗО на два месяца, то есть до 12 июня 2025 года», — рассказал URA.RU источник.
URA.RU связалось с адвокатом Горошко — Михаилом Кириенко. Он заявил, что после консультации с доверителем на решение будет подана апелляционная жалоба.
Горошко попал под следствие в середине февраля. Его вместе с директором учреждения Сергеем Кочневым задержали сотрудники УФСБ по региону. По версии следствия, фигуранты дела заключали фиктивные договоры с аффилированными ИП на техобслуживание имущественного комплекса предприятия, которое в момент совершения сделок фактически не принадлежало организации-заказчику. После подписания актов приемки выполненных работ и их оплаты деньги возвращались заказчику. При этом после опроса Горошко был отпущен, а Кочнев арестован.
Спустя несколько недель у силовиков появились новые вопросы к Горошко. По вновь открывшимся сведениям, именно он стоял во главе преступной группы, придумал всю схему. В результате он был задержан и отправился вслед за начальником в СИЗО.
После такого решения адвокат Кириенко заявил, что под статью его подзащитного подвел Кочнев. Якобы начальник МУПа поменял свои показания и оговорил Горошко.
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