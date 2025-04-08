Замдиректора челябинского МУП «Коммет» Горошко продлили срок в СИЗО

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Владимир Горошко останется в СИЗО до 12 июня
Владимир Горошко останется в СИЗО до 12 июня Фото:

Заместителю директора МУП «Коммет» в Челябинске Владимиру Горошко, обвиняемому в мошенничестве, продлили срок в СИЗО еще на два месяца. Как сообщил URA.RU источник в судебной системе, мужчина останется в изоляции до 12 июня.

«Суд постановил удовлетворить ходатайство следователя. Продлить срок Горошко в СИЗО на два месяца, то есть до 12 июня 2025 года», — рассказал URA.RU источник.

URA.RU связалось с адвокатом Горошко — Михаилом Кириенко. Он заявил, что после консультации с доверителем на решение будет подана апелляционная жалоба.

Горошко попал под следствие в середине февраля. Его вместе с директором учреждения Сергеем Кочневым задержали сотрудники УФСБ по региону. По версии следствия, фигуранты дела заключали фиктивные договоры с аффилированными ИП на техобслуживание имущественного комплекса предприятия, которое в момент совершения сделок фактически не принадлежало организации-заказчику. После подписания актов приемки выполненных работ и их оплаты деньги возвращались заказчику. При этом после опроса Горошко был отпущен, а Кочнев арестован.

Спустя несколько недель у силовиков появились новые вопросы к Горошко. По вновь открывшимся сведениям, именно он стоял во главе преступной группы, придумал всю схему. В результате он был задержан и отправился вслед за начальником в СИЗО.

После такого решения адвокат Кириенко заявил, что под статью его подзащитного подвел Кочнев. Якобы начальник МУПа поменял свои показания и оговорил Горошко.

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Заместителю директора МУП «Коммет» в Челябинске Владимиру Горошко, обвиняемому в мошенничестве, продлили срок в СИЗО еще на два месяца. Как сообщил URA.RU источник в судебной системе, мужчина останется в изоляции до 12 июня. «Суд постановил удовлетворить ходатайство следователя. Продлить срок Горошко в СИЗО на два месяца, то есть до 12 июня 2025 года», — рассказал URA.RU источник. URA.RU связалось с адвокатом Горошко — Михаилом Кириенко. Он заявил, что после консультации с доверителем на решение будет подана апелляционная жалоба. Горошко попал под следствие в середине февраля. Его вместе с директором учреждения Сергеем Кочневым задержали сотрудники УФСБ по региону. По версии следствия, фигуранты дела заключали фиктивные договоры с аффилированными ИП на техобслуживание имущественного комплекса предприятия, которое в момент совершения сделок фактически не принадлежало организации-заказчику. После подписания актов приемки выполненных работ и их оплаты деньги возвращались заказчику. При этом после опроса Горошко был отпущен, а Кочнев арестован. Спустя несколько недель у силовиков появились новые вопросы к Горошко. По вновь открывшимся сведениям, именно он стоял во главе преступной группы, придумал всю схему. В результате он был задержан и отправился вслед за начальником в СИЗО. После такого решения адвокат Кириенко заявил, что под статью его подзащитного подвел Кочнев. Якобы начальник МУПа поменял свои показания и оговорил Горошко.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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