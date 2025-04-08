Женщину, убившую молодого мужа 12 лет назад, задержали в Озерске

В Озерске Челябинской области задержали женщину, которая 12 лет назад убила мужа, а труп вывезла в лес. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета (СУ СК).
«В Челябинской области заключена под стражу местная жительница, обвиняемая в убийстве мужа, совершенном более 12 лет назад. Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ (убийство)», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Убийство произошло в 2013 году в доме по улице Музрукова города Озерска. 47-летняя женщина поругалась с 41-летним мужем и ударила его молотком по голове. Пострадавший вскоре умер на месте преступления. Тогда женщина, чтобы скрыть следы убийства, вывезла труп в лес. Тело пропавшего обнаружили спустя две недели в лесу около дороги Касли — Верхний Уфалей.
Преступление оставалось не раскрытым более 12 лет. На тот момент экспертиза не могла установить точную причину смерти.
Дополнительное детальное изучение собранных материалов уголовного дела позволило сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области определить круг фигурантов. Также была повторно проведена генотипоскопическая экспертиза, которая позволила получить дополнительные сведения о лице, совершившем преступление.
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