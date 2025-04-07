07 апреля 2025

В челябинский город, где сменилась власть, придут ревизоры

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Челябинские ревизоры проведут проверку доходов и расходов Верхнего Уфалея
Челябинские ревизоры проведут проверку доходов и расходов Верхнего Уфалея Фото:

Контрольно-счетная палата (КСП) Челябинской области приступила к проверке годовой бюджетной отчетности Верхнеуфалейского городского округа. Об этом сообщили в пресс-службе КСП региона.

«Рабочая группа КСП начинает проверку годовой бюджетной отчетности об исполнении бюджета Верхнеуфалейского городского округа за 2024 год. Программа предусматривает вопросы: исполнения доходной и расходной части бюджета; соответствия форм годовой отчетности требованиям законодательства; организации и результатов внутреннего финансового аудита и иные вопросы», — отметили в пресс-службе. Под проверку попадут также главные распорядители бюджетных средств.

В январе 2025 года Сергей Тарасов был отправлен в отставку с поста мэра Верхнего Уфалея решением депутатов горсобрания. После конкурсного отбора новым мэром 11 марта единогласно был избран экс-спикер Ленинского райсовета Челябинска Андрей Рябенко. В конкурсе также участвовал Николай Лепешкин.

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Контрольно-счетная палата (КСП) Челябинской области приступила к проверке годовой бюджетной отчетности Верхнеуфалейского городского округа. Об этом сообщили в пресс-службе КСП региона. «Рабочая группа КСП начинает проверку годовой бюджетной отчетности об исполнении бюджета Верхнеуфалейского городского округа за 2024 год. Программа предусматривает вопросы: исполнения доходной и расходной части бюджета; соответствия форм годовой отчетности требованиям законодательства; организации и результатов внутреннего финансового аудита и иные вопросы», — отметили в пресс-службе. Под проверку попадут также главные распорядители бюджетных средств. В январе 2025 года Сергей Тарасов был отправлен в отставку с поста мэра Верхнего Уфалея решением депутатов горсобрания. После конкурсного отбора новым мэром 11 марта единогласно был избран экс-спикер Ленинского райсовета Челябинска Андрей Рябенко. В конкурсе также участвовал Николай Лепешкин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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