В челябинский город, где сменилась власть, придут ревизоры

Контрольно-счетная палата (КСП) Челябинской области приступила к проверке годовой бюджетной отчетности Верхнеуфалейского городского округа. Об этом сообщили в пресс-службе КСП региона.
«Рабочая группа КСП начинает проверку годовой бюджетной отчетности об исполнении бюджета Верхнеуфалейского городского округа за 2024 год. Программа предусматривает вопросы: исполнения доходной и расходной части бюджета; соответствия форм годовой отчетности требованиям законодательства; организации и результатов внутреннего финансового аудита и иные вопросы», — отметили в пресс-службе. Под проверку попадут также главные распорядители бюджетных средств.
В январе 2025 года Сергей Тарасов был отправлен в отставку с поста мэра Верхнего Уфалея решением депутатов горсобрания. После конкурсного отбора новым мэром 11 марта единогласно был избран экс-спикер Ленинского райсовета Челябинска Андрей Рябенко. В конкурсе также участвовал Николай Лепешкин.
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