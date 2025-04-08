В челябинском районе сменился прокурор

Новым прокурором Уйского района Челябинской области стал Антон Сафронов
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Прокурором района назначен советник юстиции Антон Сафронов
Прокурором района назначен советник юстиции Антон Сафронов Фото:
новость из сюжета
Перестановки в силовых ведомствах

Новым прокурором Уйского района Челябинской области стал советник юстиции Антон Сафронов. О кадровых перестановках URA.RU сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

«Коллективу и руководителям органов власти представили вновь назначенного прокурора района Антона Сафронова», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Нового руководителя районного ведомства представил зампрокурора области Евгений Федоров в рамках рабочей поездки в Уйский район.

В органах прокуратуры Сафронов работает с 2013 года. Какое-то время он занимал должности помощника прокурора Сосновского района, помощника прокурора Центрального района Челябинска, а также прокурора кассационного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры области. До перевода в Уйский район он состоял в должности зампрокурора Троицка.

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Новым прокурором Уйского района Челябинской области стал советник юстиции Антон Сафронов. О кадровых перестановках URA.RU сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства. «Коллективу и руководителям органов власти представили вновь назначенного прокурора района Антона Сафронова», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Нового руководителя районного ведомства представил зампрокурора области Евгений Федоров в рамках рабочей поездки в Уйский район. В органах прокуратуры Сафронов работает с 2013 года. Какое-то время он занимал должности помощника прокурора Сосновского района, помощника прокурора Центрального района Челябинска, а также прокурора кассационного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры области. До перевода в Уйский район он состоял в должности зампрокурора Троицка.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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