Челябинские ЗАГСы будут работать в выходной из-за красивой даты

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Челябинцы смогут зарегистрировать брак в красивую дату
Челябинцы смогут зарегистрировать брак в красивую дату Фото:

Районные ЗАГСы Челябинска откроют двери 25 мая из-за желающих заключить брак в эту «красивую» дату. Об этом сообщает пресс-служба областного госкомитета по делам ЗАГС.

«Воскресенье, 25.05.2025 продолжает бить все рекорды по количеству поданных заявлений на регистрацию брака. На данный момент в Челябинской области уже подано почти 200 заявлений!», — сообщила пресс-служба комитета на сайте ведомства.

По информации пресс-службы, работать в воскресенье будут ЗАГСы Металлургического и Советского районов Челябинска. Также заявления для регистрации брака 25 мая принимают ЗАГСы Златоуста и Троицкого района.

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Районные ЗАГСы Челябинска откроют двери 25 мая из-за желающих заключить брак в эту «красивую» дату. Об этом сообщает пресс-служба областного госкомитета по делам ЗАГС. «Воскресенье, 25.05.2025 продолжает бить все рекорды по количеству поданных заявлений на регистрацию брака. На данный момент в Челябинской области уже подано почти 200 заявлений!», — сообщила пресс-служба комитета на сайте ведомства. По информации пресс-службы, работать в воскресенье будут ЗАГСы Металлургического и Советского районов Челябинска. Также заявления для регистрации брака 25 мая принимают ЗАГСы Златоуста и Троицкого района.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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