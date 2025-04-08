Челябинские ЗАГСы будут работать в выходной из-за красивой даты

Районные ЗАГСы Челябинска откроют двери 25 мая из-за желающих заключить брак в эту «красивую» дату. Об этом сообщает пресс-служба областного госкомитета по делам ЗАГС.
«Воскресенье, 25.05.2025 продолжает бить все рекорды по количеству поданных заявлений на регистрацию брака. На данный момент в Челябинской области уже подано почти 200 заявлений!», — сообщила пресс-служба комитета на сайте ведомства.
По информации пресс-службы, работать в воскресенье будут ЗАГСы Металлургического и Советского районов Челябинска. Также заявления для регистрации брака 25 мая принимают ЗАГСы Златоуста и Троицкого района.
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