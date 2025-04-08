После рекорда Овечкина в Челябинске резко подскочил спрос на тренеров по хоккею

После рекорда Александра Овечкина, который забросил 895-ю шайбу в регулярных матчах чемпионатах НХЛ, 7 апреля спрос на тренеров по хоккею вырос на 51%. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Услуги».
«Количество поисковых запросов на тренеров по хоккею 7 апреля выросло в Челябинске на 51% чем днем ранее. Резкий рост интереса к хоккею отмечается по всей стране — от Москвы до Владивостока», — сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса. Средняя стоимость индивидуального занятия по хоккею в Челябинске составляет около 1000 рублей.
Российский хоккеист и нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин 6 апреля побил рекорд канадца Уэйна Гретцки. В матче против команды «Нью-Йорк Айлендерс» он забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером НХЛ всех времен. Канадский коллега российского хоккеиста не сдержал слез, увидев его результаты. Вся информация о рекорде Овечкина собрана в сюжете на URA.RU.
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