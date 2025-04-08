Жительнице Миасса грозит уголовное дело за оскорбление депутата в суде

Против жительницы Миасса могут возбудить уголовное дело за оскорбления в суде местного депутата. Об этом сообщили в городской прокуратуре.
«Местная жительница подала в Миасский городской суд иск к одному из депутатов Собрания депутатов Миасского городского округа о защите чести и достоинства. В ходе судебного заседания, состоявшегося в феврале текущего года, она неоднократно высказывала оскорбления в адрес ответчика, за что суд также неоднократно делал ей замечания. Таким образом, высказывая слова грубой брани в адрес участника судебного заседания, женщина проявила неуважение к суду», — сообщается в аккаунте прокуратуры в соцсетях. Поскольку в действиях женщины усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 297 УК РФ (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства), прокурор направил материал проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.
В картотеке Миасского горсуда содержится информация, что в феврале рассматривалось дело о защите чести, достоинства и деловой репутации в отношении депутата по округу № 22 Анны Шемякиной (Старцевой). Истцом по делу выступала Нина Пастухова. В настоящее время рассмотрение гражданского дела приостановлено для проведения экспертизы. На звонок корреспондента URA.RU Шемякина (Старцева) не ответила.
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