Губернатор Текслер открыл в челябинской горбольнице два новых отделения. Фото, видео

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Новые отделения позволят быстрее и качественнее отказывать медицинскую помощь
Новые отделения позволят быстрее и качественнее отказывать медицинскую помощь Фото:

В Городской клинической больнице №3 Челябинска (больнице скорой помощи) открылись два новых отделения — стационар краткосрочного пребывания и обновленное отделение реабилитации. Работу проверил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, передает корреспондент URA.RU.

«Мы планомерно занимаемся обновлением всех наших больниц. Третья городская больница Челябинска — это флагман медпомощи, самая большая больница региона. С каждым годом она становится все более современной, и мы рады оценить ее изменения к лучшему», — уточнил Текслер.

Главе региона продемонстрировали работу двух новых отделений. Первое оказывает краткосрочную медицинскую помощь тем, кому еще не поставили диагноз.

«Раньше такого отделения в Челябинской области не было. Это пилотный проект. Пациенты смогут здесь находиться от четырех часов до трех дней. А затем их либо выписывают на амбулаторное лечение, либо кладут в профильное отделение для лечения диагностированного заболевания. Это позволяет пациентам, которым достаточно кратковременного наблюдения врачей, не загружать койку в стационаре», — уточнил глава региона.

Второе отделение было открыто несколько лет назад — здесь занимались реабилитацией больных. Сейчас медики получили современное оборудование и модернизировали процесс оказания медпомощи.

«В основном речь идет о реабилитации после инсультов, черепно-мозговых травм, травм опорно-двигательной системы. Кроме того, будут выполняться новые задачи реабилитации бойцов СВО», — добавил Текслер.

Кроме того, в «тройке» появился новый кабинет мультиспиральной компьютерной томографии. Размещение отделения на восьмом этаже и транспортировка современного томографа на такую высоту стали беспрецедентной задачей. Затраты и усилия оправдали себя: больница обзавелась интегрированным нейромодулем, который объединяет нейрохирургическое отделение для экстренных и плановых случаев, нейрореанимацию и операционную зону. Это интеграция позволяет значительно сократить время реагирования на экстренные ситуации, что в ряде случаев становится решающим фактором в спасении жизни пациентов.

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В Городской клинической больнице №3 Челябинска (больнице скорой помощи) открылись два новых отделения — стационар краткосрочного пребывания и обновленное отделение реабилитации. Работу проверил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, передает корреспондент URA.RU. «Мы планомерно занимаемся обновлением всех наших больниц. Третья городская больница Челябинска — это флагман медпомощи, самая большая больница региона. С каждым годом она становится все более современной, и мы рады оценить ее изменения к лучшему», — уточнил Текслер. Главе региона продемонстрировали работу двух новых отделений. Первое оказывает краткосрочную медицинскую помощь тем, кому еще не поставили диагноз. «Раньше такого отделения в Челябинской области не было. Это пилотный проект. Пациенты смогут здесь находиться от четырех часов до трех дней. А затем их либо выписывают на амбулаторное лечение, либо кладут в профильное отделение для лечения диагностированного заболевания. Это позволяет пациентам, которым достаточно кратковременного наблюдения врачей, не загружать койку в стационаре», — уточнил глава региона. Второе отделение было открыто несколько лет назад — здесь занимались реабилитацией больных. Сейчас медики получили современное оборудование и модернизировали процесс оказания медпомощи. «В основном речь идет о реабилитации после инсультов, черепно-мозговых травм, травм опорно-двигательной системы. Кроме того, будут выполняться новые задачи реабилитации бойцов СВО», — добавил Текслер. Кроме того, в «тройке» появился новый кабинет мультиспиральной компьютерной томографии. Размещение отделения на восьмом этаже и транспортировка современного томографа на такую высоту стали беспрецедентной задачей. Затраты и усилия оправдали себя: больница обзавелась интегрированным нейромодулем, который объединяет нейрохирургическое отделение для экстренных и плановых случаев, нейрореанимацию и операционную зону. Это интеграция позволяет значительно сократить время реагирования на экстренные ситуации, что в ряде случаев становится решающим фактором в спасении жизни пациентов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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