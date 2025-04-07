Челябинец продает чемпионские перстни Овечкина по 950 рублей за штуку

Житель Челябинска выставил на продажу чемпионский перстень хоккеиста Александра Овечкина, ставшего рекордсменом по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах НХЛ, за 950 рублей. Однако, согласно отзывам в аккаунте мужчины, такие перстни российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» он продает не первый год.
«Перстень чемпионский NHL, Овечкин, „Вашингтон Кэпиталз“ — 950 рублей. Подходит как для ношения, так и для коллекционирования», — сообщается в объявлении о продаже.
В описании уточняется, что перстень сделан из металла и инкрустирован искусственными камнями, имитирующими драгоценные и полудрагоценные украшения. Мужчина также указывает, что в наличие есть чемпионские перстни других игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с 1990 по 2024 год.
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