07 апреля 2025

Челябинец продает чемпионские перстни Овечкина по 950 рублей за штуку

© Служба новостей «URA.RU»
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Чемпионский перстень Александра Овечкина выставили на продажу за 950 рублей
Чемпионский перстень Александра Овечкина выставили на продажу за 950 рублей Фото:

Житель Челябинска выставил на продажу чемпионский перстень хоккеиста Александра Овечкина, ставшего рекордсменом по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах НХЛ, за 950 рублей. Однако, согласно отзывам в аккаунте мужчины, такие перстни российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» он продает не первый год.

«Перстень чемпионский NHL, Овечкин, „Вашингтон Кэпиталз“ — 950 рублей. Подходит как для ношения, так и для коллекционирования», — сообщается в объявлении о продаже.

В описании уточняется, что перстень сделан из металла и инкрустирован искусственными камнями, имитирующими драгоценные и полудрагоценные украшения. Мужчина также указывает, что в наличие есть чемпионские перстни других игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с 1990 по 2024 год.

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Житель Челябинска выставил на продажу чемпионский перстень хоккеиста Александра Овечкина, ставшего рекордсменом по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах НХЛ, за 950 рублей. Однако, согласно отзывам в аккаунте мужчины, такие перстни российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» он продает не первый год. «Перстень чемпионский NHL, Овечкин, „Вашингтон Кэпиталз“ — 950 рублей. Подходит как для ношения, так и для коллекционирования», — сообщается в объявлении о продаже. В описании уточняется, что перстень сделан из металла и инкрустирован искусственными камнями, имитирующими драгоценные и полудрагоценные украшения. Мужчина также указывает, что в наличие есть чемпионские перстни других игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с 1990 по 2024 год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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