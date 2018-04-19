{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Медведева заставят поменять экономический блок правительства РФ. Фамилии
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,86
Динамика за 2 недели
Евро 75,40
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
19 апреля 2018
18 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
20:33  19 апреля 2018 0

Перестановки в руководстве свердловской полиции: кто занял место «неудобного» полковника Курача

Кадровые перестановки начались с отставки Олега КурачаФото: ГУ МВД по Свердловской области

В ГУ МВД России по Свердловской области после ухода на пенсию заместителя начальника полиции главка полковника Олега Курача произошли кадровые перестановки. Уход Курача позволил подняться по служебной лестнице сразу нескольким сотрудникам.

Непосредственно место Курача занял полковник Александр Бутаков, ранее возглавлявший Центр по противодействию экстремизму. На место Бутакова пришел его заместитель полковник Игорь Талдыкин, сообщает «АиФ-Урал».

По данным издания, Курач ушел из-за конфликта МВД и ФСБ. Известно, что чекисты были против возвращения Олега Курача из длительного отпуска, в который он, как говорят, вынужденно ушел в середине 2017 года и вернулся на работу лишь осенью. Бутаков, в свою очередь, считается компромиссной фигурой, которая устраивает оба ведомства. Занимаясь борьбой с терроризмом, он наладил хорошие отношения с коллегами из госбезопасности.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что Олег Курач пришел на место полковника Константина Шуршина, ставшего начальником управления Росгвардии по Свердловской области. До этого назначения Олег Курач возглавлял управление по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции свердловского главка МВД.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров