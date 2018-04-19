Перестановки в руководстве свердловской полиции: кто занял место «неудобного» полковника Курача

20:33 19 апреля 2018 0

Кадровые перестановки начались с отставки Олега Курача Фото: ГУ МВД по Свердловской области

В ГУ МВД России по Свердловской области после ухода на пенсию заместителя начальника полиции главка полковника Олега Курача произошли кадровые перестановки. Уход Курача позволил подняться по служебной лестнице сразу нескольким сотрудникам.

Непосредственно место Курача занял полковник Александр Бутаков, ранее возглавлявший Центр по противодействию экстремизму. На место Бутакова пришел его заместитель полковник Игорь Талдыкин, сообщает «АиФ-Урал».

По данным издания, Курач ушел из-за конфликта МВД и ФСБ. Известно, что чекисты были против возвращения Олега Курача из длительного отпуска, в который он, как говорят, вынужденно ушел в середине 2017 года и вернулся на работу лишь осенью. Бутаков, в свою очередь, считается компромиссной фигурой, которая устраивает оба ведомства. Занимаясь борьбой с терроризмом, он наладил хорошие отношения с коллегами из госбезопасности.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что Олег Курач пришел на место полковника Константина Шуршина, ставшего начальником управления Росгвардии по Свердловской области. До этого назначения Олег Курач возглавлял управление по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции свердловского главка МВД.