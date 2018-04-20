Минфин США доволен эффектом от антироссийских санкций

10:17 20 апреля 2018 0

Мнучин назвал санкции против России мощным инструментом Фото: flickr.com

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил о достижении необходимого эффекта от введения санкций против ряда российских компаний и граждан. С таким утверждением он выступил в эфире одного из американских телеканалов.

Мнучин назвал ограничительные меры против России очень важным и мощным инструментом, которым США не боятся пользоваться, сообщает Nation News. По его мнению, Штаты достигли желаемого эффекта от них, и в будущем стратегия в сфере санкционного давления будет постоянно корректироваться — с учетом в том числе конфиденциальных факторов.

Накануне Дональд Трамп рассказал, когда введет очередные санкции против России, сообщала «Национальная служба новостей». По его словам, это произойдет, после того, как Россия «действительно этого заслужит». Он в очередной раз подчеркнул, что «никто не был жестче с Россией, чем Дональд Трамп».