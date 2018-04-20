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Главные новости Пермского края
17:33  20 апреля 2018 0

В Перми хотят отстранить ответственных за патриотическое воспитание. Спросят и с бывшего депутата, избившего DJ Smash

Рабочий визит Михаила Бабича в Пермский кадетский корпус ПФО имени Героя России Ф. Кузьмина. Пермь, шлем, пистолет, оружие, защита, рукопашный бой, щит и меч
Официальная версия проверки не совпадает с реальнойФото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Проверка, затеянная депутатами Заксобрания Прикамья в отношении программы «Патриотическое воспитание жителей Пермского края», официально является обычным мониторингом. По факту же преследуется цель смены людей, руководящих этим процессом в регионе, сообщает источник «URA.RU». Проверка коснется и экс-депутата Александра Телепнева, курировавшего этот вопрос в администрации губернатора.

В четверг, 19 апреля, большинством депутатов Законодательного собрания Пермского края было принято решение об аудите реализованных мероприятий по патриотическому воспитанию жителей региона с 2015 по 2017 годы. Согласно пояснительной записке, проверка законности расходов бюджетных средств на эти мероприятия обусловлена «необходимостью повышения эффективности реализации программы в дальнейшем». «Нужно проанализировать то, что сделано, чтобы вносить улучшения», — объяснили «URA.RU» в пресс-службе депутата Сергея Яшкина, выступающего одним из инициаторов проверки.

Однако источник «URA.RU» в краевом парламенте, имеющий отношение к инициативе, озвучил изданию другую версию происходящего. По его словам, в Пермском краевом центре военно-патриотического воспитания (эта организация реализует указанную программу) есть лица, заинтересованные в уходе руководителя Николая Лобанова. В связи с этим Контрольно-счетной палате Пермского края и было поручено провести аудит. «Скорее всего, найти нарушения в деятельности центра и его руководителя будет несложно», — отмечает собеседник агентства. Впрочем, по словам источника, у Лобанова есть поддержка общественности в лице движения «Суть времени», бывшего министра культуры Прикамья Игоря Гладнева и руководителя пермского ДОСААФ Николая Хачетлова.

Другим человеком, которому наверняка будут задавать вопросы в ходе и по окончании проверки, может стать бывший депутат пермского Заксобрания Александр Телепнев, прославившийся после случая с избиением DJ Smash в ночном клубе. Телепнев к реализации проверяемой программы имеет непосредственное отношение: с сентября 2016 по май 2017 года он курировал этот вопрос в администрации в качестве советника по патриотическому воспитанию.

Виктор Жуков
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