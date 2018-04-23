Успенский обратился в Генпрокуратуру и СКР из-за выпуска нового «Простоквашино»

Автор повести «Дядя Федор, пес и кот» Эдуард Успенский обратился в Генпрокуратуру, Следственный комитет и Счетную палату. Его возмутило, что киностудия «Союзмультфильм», которая выпустила новые серии «Простоквашино», использовала в переработанном виде созданные им сцены, тексты и персонажей.
«Договор на использование моих произведений для создания новых фильмов со мной не заключался, разрешений на данную экранизацию я не давал», — приводит сообщение Успенского RNS. Он отметил, что в первый день показа первой новой серии мультсериала ее посмотрели свыше 13 млн раз, что «свидетельствует об особо крупном размере правонарушения». Писатель попросил органы принять меры, предусмотренные законодательством. Кроме того, Успенский написал открытое письмо актерам, которые озвучили героев новых серий «Простоквашино», с призывом отказаться от дальнейшего участия в проекте.
В киностудии рассчитывают на решение вопроса, который касается в основном финансов, мирным путем в ходе переговоров. «Все права на экранизацию мультсериала „Простоквашино“ принадлежат „Союзмультфильму“. Разумеется, у киностудии имеются все соответствующие юридические документы», — уточнили в пресс-службе организации. Там отметили, что предлагали Успенскому компенсацию, но ее размер не устроил писателя.
Эдуард Успенский и раньше заявлял, что не давал прав на продолжение мультфильма, сообщало «Федеральное агентство новостей». По его словам, создатели эпизода пытаются «изобразить, что имеют их и возможность действовать». Писатель, как передавала «Национальная служба новостей», грозил незамедлительно обратиться в суд, если первая серия нового «Простоквашино» выйдет на экраны.
Напомним, «Союзмультфильм» представил новую серию популярного советского мультсериала в начале апреля. Пользователи Сети начали активно обсуждать продолжение «Простоквашино» и отметили, что в новом эпизоде присутствует музыка из кровавой компьютерной игры про психопата. Также зрители заметили несоответствие имени отца Дяди Федора и отчества его сестры. Успенский назвал эту ситуацию «идиотизмом», писала «Русская планета».