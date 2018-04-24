В Пермском крае на ремонт автодороги выделили десятки миллионов рублей

18:39 24 апреля 2018 0

Ремонт автодороги «Волеги — Чайковская — Луговая» завершится к августу 2018 года Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Прикамье проведут капитальный ремонт автодороги «Волеги — Чайковская — Луговая». Об этом заявил губернатор Максим Решетников во время приема граждан, ответив на просьбу жительницы деревни Удалы Нины Сальниковой.

«Самая большая проблема на территории нашего сельского поселения — это дороги. Дорога у нас как после бомбежки. А она соединяет Нытву — Пермь — Чайковское поселение — деревню Луговую. По дороге мы возим детей в школу, сами ездим в Пермь на работу», — рассказала Сальникова. «Мы бы очень хотели, чтобы нам помогли восстановить дорогу», — добавила женщина.

В ответ на это Максим Решетников заверил, что дорога вошла в перечень ремонтных работ по дорожным объектам на 2018 год. «На этот год запланирован ремонт большого участка. Для этого в бюджете предусмотрено 27,5 млн рублей. При этом приоритет отдается не просто „заплаткам“, они, конечно, не решает проблему. Задача — делать большими участками», — пояснил губернатор.

Министр транспорта Пермского края Николай Уханов заметил, что на дороге «Волеги — Чайковская — Луговая» не проводился капитальный ремонт с 1994 года. «В прошлом году были начаты работы и отремонтировали 1,6 км. В этом году мы планируем продолжить работы на участке от отворота на поселок Майский — 3,2 км заасфальтировать», — уточнил министр. Планируется, что ремонт будет закончен в августе текущего года.