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25 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
21:09  25 апреля 2018 0

В Екатеринбург приедет звезда фильма «Такси»

Актер откроет Парк футбола в Историческом сквереФото: Samy Nacery, Instagram
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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В преддверии чемпионата мира по футболу 2018 в Екатеринбург прилетит звезда фильма «Такси» Сами Насери. Он будет участвовать в футбольных конкурсах, разыграет призы, а также проведет автограф-сессию.

Известный актер порадует город своим визитом 29 апреля, сообщает пресс-служба оргкомитета «Россия-2018». Многие болельщики помнят его по фильму «Такси», в котором он сыграл главную роль. В этой картине Насери регулярно появлялся за рулем своего автомобиля в футболке сборной Франции с фамилией «Зидан» на спине. Его приезд в Екатеринбург пройдет в рамках открытия Парка футбола в Историческом сквере.

В будущий понедельник, 30 апреля, свердловскую столицу также посетит чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Марсель Десайи. Он даст мастер-класс, а также примет участие в презентации волонтерской формы. Во время турнира униформу будут носить 17040 помощников мундиаля.

Вход в Парк футбола и развлечения в нем будут бесплатными. Посетители смогут приобрести официальные сувениры с символикой чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Кластер будет работать 29 и 30 апреля с 12:00 до 20:00 (время местное).

Команда Франции сыграет в Екатеринбурге матч против сборной Перу 21 июня. Всего на стадионе «Арена» пройдет четыре матча: 15 июня, 21 июня, 24 июня и 27 июня.

Семен Гринберг
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