ЦБ объявил о санации банка с отделениями на Урале

Центробанк объявил о санации Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ), имеющего филиалы в Екатеринбурге и Первоуральске. Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) возьмет функции временной администрации. О причинах санации регулятор не сообщает.
«Банком России предусмотрено предоставление Банку средств на поддержание ликвидности», — цитирует сообщение регулятора RT. Отмечается, что АТБ продолжает работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится.
Проблемы АТБ с капиталом начались с конца 2016 года, сообщают источники «Ведомостей». Тогда ЦБ отозвал лицензию у дочернего «М2М прайвет банка»: АТБ выдал тому кредит и должен был создать по нему стопроцентный резерв, однако не успел в срок.
Ранее стало известно о том, что суд заочно арестовал совладельца АТБ Андрея Вдовина по уголовному делу о хищении около 13 млн долларов, сообщало РАПСИ. Его адвокат заявил, что спор, возникший между компаниями V.M.H.Y. Holdings (материнская компания банка АТБ через ООО «ПФИН Регион») и «Ашайя инвестментс лтд», связан исключительно с предпринимательской деятельностью двух юридических лиц и не имеет отношения к Вдовину.
В прошлом месяце ЦБ высказал намерение разделить расходы на санацию страховщиков и банков с их бывшими собственниками. По информации «Федерального агентства новостей», регулятор хочет взыскивать с них упущенную выгоду от потраченных на оздоровление средств.