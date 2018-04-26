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26 апреля 2018
25 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
09:27  26 апреля 2018 0

ЦБ объявил о санации банка с отделениями на Урале

Алкомаркет Норман. Екатеринбург, азиатско-тихоокеанский банк
АТБ передадут в Фонд консолидации банковского сектораФото: Александр Мамаев © URA.RU

Центробанк объявил о санации Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ), имеющего филиалы в Екатеринбурге и Первоуральске. Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) возьмет функции временной администрации. О причинах санации регулятор не сообщает.

«Банком России предусмотрено предоставление Банку средств на поддержание ликвидности», — цитирует сообщение регулятора RT. Отмечается, что АТБ продолжает работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится.

Проблемы АТБ с капиталом начались с конца 2016 года, сообщают источники «Ведомостей». Тогда ЦБ отозвал лицензию у дочернего «М2М прайвет банка»: АТБ выдал тому кредит и должен был создать по нему стопроцентный резерв, однако не успел в срок.

Ранее стало известно о том, что суд заочно арестовал совладельца АТБ Андрея Вдовина по уголовному делу о хищении около 13 млн долларов, сообщало РАПСИ. Его адвокат заявил, что спор, возникший между компаниями V.M.H.Y. Holdings (материнская компания банка АТБ через ООО «ПФИН Регион») и «Ашайя инвестментс лтд», связан исключительно с предпринимательской деятельностью двух юридических лиц и не имеет отношения к Вдовину.

В прошлом месяце ЦБ высказал намерение разделить расходы на санацию страховщиков и банков с их бывшими собственниками. По информации «Федерального агентства новостей», регулятор хочет взыскивать с них упущенную выгоду от потраченных на оздоровление средств.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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