Apple переименует новые модели iPhone

06:03 27 апреля 2018 0

Старшая модель iPhone сохранит букву X Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Американская компания Apple собирается изменить подход к названиям новых гаджетов линейки iPhone и уберет оттуда цифры. Об этом сообщил журналистам аналитик консалтинговой фирмы Guggenheim Securities Роберта Сихра.

По словам эксперта, в названии старшей модели iPhone будет сохранена буква X. Остальные гаджеты будут называться просто iPhone, без уточняющих цифр. Сихра уверен, что это в определенной мере подчеркнет всю линейку «яблочных» смартфонов. Apple сделала первый шаг к упрощению в тот момент, когда не стала выпускать iPhone 7s, а сразу же представила iPhone 8, сообщает портал AppleInsider.

Ранее «URA.RU» сообщало, новая модель iPhone SE второго поколения может появиться в продаже уже в мае 2018 года. Это один из 11 модели «яблочных» гаджетов, которые анонсировала корпорация Apple для России. Примечательно, что у смартфона не будет тех особенностей, которым были оснащены флагманские модели — двойной камеры, а также безрамочного экрана.