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27 апреля 2018
26 апреля 2018
06:03  27 апреля 2018 0

Apple переименует новые модели iPhone

Старт продаж Apple IPhoneX в re:Store на Тверской, 27. Москва , смартфон, айфон, apple, iphone 10
Старшая модель iPhone сохранит букву XФото: Владимир Андреев © URA.RU

Американская компания Apple собирается изменить подход к названиям новых гаджетов линейки iPhone и уберет оттуда цифры. Об этом сообщил журналистам аналитик консалтинговой фирмы Guggenheim Securities Роберта Сихра.

По словам эксперта, в названии старшей модели iPhone будет сохранена буква X. Остальные гаджеты будут называться просто iPhone, без уточняющих цифр. Сихра уверен, что это в определенной мере подчеркнет всю линейку «яблочных» смартфонов. Apple сделала первый шаг к упрощению в тот момент, когда не стала выпускать iPhone 7s, а сразу же представила iPhone 8, сообщает портал AppleInsider.

Ранее «URA.RU» сообщало, новая модель iPhone SE второго поколения может появиться в продаже уже в мае 2018 года. Это один из 11 модели «яблочных» гаджетов, которые анонсировала корпорация Apple для России. Примечательно, что у смартфона не будет тех особенностей, которым были оснащены флагманские модели — двойной камеры, а также безрамочного экрана.

Александр Черноскутов
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