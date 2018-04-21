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21 апреля 2018
20 апреля 2018
Главные новости Москвы
12:05  21 апреля 2018 0

Названы сроки премьеры нового iPhone SE 2

Клипарт., айфон, iphone, эппл, apple
Новый вариант SE сохранит статус бюджетного смартфонаФото: Александр Мамаев © URA.RU

Новый iPhone SE 2 может появиться в продаже уже в мае этого года, сообщает японский ресурс Macotakara. И это один из 11 моделей смартфонов, которые анонсировала компания Apple для России.

Ресурс Macotakara рассказал, что из себя будет представлять новый iPhone SE. У смартфона не будет тех особенностей, которыми оснащены флагманские модели — безрамочного экрана и двойной камеры. Кроме того, новая версия SE сохранит свои размеры, 4-дюймовый IPS-экран и утратит стандартный 3,5 мм разъём для наушников.

В новинке iPhone SE 2 будет использован процессор Apple A10 Fusion, смартфон получит 2 ГБ оперативной памяти и камеру как у iPhone 7. Возможно, в iPhone SE 2 появится защита от влаги по стандарту IP67. Предполагается, что бюджетная версия SE 2 появится в мае, но для этого не будет собрано отдельное мероприятие, а будет подготовлен пресс-релиз с данными о новинке, ценами и датами начала продаж.

Ранее Apple заявляла о появлении сразу 11 новых моделей смартфонов в России, пишет агентство National News. Официально представить новинки компания готовится в июне 2018 года.

Виктор Жуков
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