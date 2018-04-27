06:59 27 апреля 2018 0

Поклонники Avicii уже заявили, что в смерти музыканта виновны его менеджеры ФОТО: личная страница диджея Avicii в Instagram

Семья погибшего 28-летнего диджея Тима Берглинга, более известного под псевдонимом Авичи (Avicii), назвала истинную причину смерти музыканта. Родственники опровергли ранние заявления о смерти от панкреатита.

Британское издание The Sun сообщило, что шведский диджей покончил с собой. По словам родственников Берлинга, молодой человек оставил предсмертную записку. Они также рассказали, что, когда Тим перестал гастролировать, он пытался обрести душевный покой, чтобы быть счастливым и заниматься тем, что больше всего любит в жизни — музыкой. «Он действительно боролся с мыслями о смысле жизни, счастье. Он больше не мог продолжать», — добавили они.

В свою очередь, фанаты уже обвинили в смерти музыканта его менеджеров. По данным издания, Берлинг много раз жаловался на весьма напряженный график. Он рассказывал, что члены его команды всячески не хотели прекращать выступления и заставляли его продолжать гастролировать по миру.

Напомним, в субботу, 20 апреля, известный шведский диджей и музыкальный продюсер Avicii скончался в возрасте 28 лет. Его тело было найдено в доме в оманском Маскате. Последние несколько лет здоровье и самочувствие музыканта было сильно подорвано.