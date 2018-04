Умер всемирно знаменитый шведский диджей

03:32 21 апреля 2018 0

Последние несколько лет здоровье музыканта было серьезно подорвано Фото: Wikimedia Commons

Диджей и музыкальный продюсер Тим Берглинг, более известный под сценическим псевдонимом Авичи (Avicii) cкончался в возрасте 28 лет. Тело звезды было обнаружено утром 20 апреля в его доме в оманском Маскате.

«С глубокой скорбью мы объявляем об уходе Тима Берглинга, также известного как Авичи. Он был найден мертвым в Маскате. Семья опустошена, и мы просим всех уважать их потребность в уединении в это трудное время. Никаких дальнейших заявлений не будет», — приводит «Газета.ру» официальное заявление представителя музыканта Дианы Бэрон.

Как передает издание, несмотря на то, что официальных сообщений о причинах смерти Берглинга пока не было, однако в последние несколько лет здоровье музыканта было сильно подорвано. В частности, из-за чрезмерного употребления алкоголя Авичи страдал панкреатитом, в 2014 году ему удалили желчный пузырь, а в 2016 году DJ и вовсе был вынужден прервать программу выступлений из-за состояния здоровья.

Впрочем, несмотря на уход со сцены Авичи не прекращал заниматься творчеством: в августе прошлого года он записал четвертый студийный мини-альбом «AV? CI (01)». Несколько дней назад стало известно, что альбом выдвинут на премию Billboard Music Award в номинации «Лучший танцевальный или электронный альбом».

Отметим, по данным RNS, в 2013 году журнал Forbes поместил Берглинга в десятку самых высокооплачиваемых диджеев мира. Авичи является автором таких популярных композиций: Levels, Wake me up, I could be the one, Waiting for love, The Days.