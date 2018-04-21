{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В РКН уходят из «Яндекса» и Сбербанка. Чиновники перебираются в Венгрию. Куйвашев днюет и ночует в Минтрансе РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 61,32
Динамика за 2 недели
Евро 75,65
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
21 апреля 2018
20 апреля 2018
Главные новости Москвы
03:32  21 апреля 2018 0

Умер всемирно знаменитый шведский диджей

Последние несколько лет здоровье музыканта было серьезно подорваноФото: Wikimedia Commons

Диджей и музыкальный продюсер Тим Берглинг, более известный под сценическим псевдонимом Авичи (Avicii) cкончался в возрасте 28 лет. Тело звезды было обнаружено утром 20 апреля в его доме в оманском Маскате.

«С глубокой скорбью мы объявляем об уходе Тима Берглинга, также известного как Авичи. Он был найден мертвым в Маскате. Семья опустошена, и мы просим всех уважать их потребность в уединении в это трудное время. Никаких дальнейших заявлений не будет», — приводит «Газета.ру» официальное заявление представителя музыканта Дианы Бэрон.

Как передает издание, несмотря на то, что официальных сообщений о причинах смерти Берглинга пока не было, однако в последние несколько лет здоровье музыканта было сильно подорвано. В частности, из-за чрезмерного употребления алкоголя Авичи страдал панкреатитом, в 2014 году ему удалили желчный пузырь, а в 2016 году DJ и вовсе был вынужден прервать программу выступлений из-за состояния здоровья.

Впрочем, несмотря на уход со сцены Авичи не прекращал заниматься творчеством: в августе прошлого года он записал четвертый студийный мини-альбом «AV? CI (01)». Несколько дней назад стало известно, что альбом выдвинут на премию Billboard Music Award в номинации «Лучший танцевальный или электронный альбом».

Отметим, по данным RNS, в 2013 году журнал Forbes поместил Берглинга в десятку самых высокооплачиваемых диджеев мира. Авичи является автором таких популярных композиций: Levels, Wake me up, I could be the one, Waiting for love, The Days.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров