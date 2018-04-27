Уральский шоумен отсудил деньги за квартиру от обанкротившейся «Золотой горки»

15:23 27 апреля 2018 0

Артист вернет деньги за квартиру, которую так и не построили Фото: ekaterinburg.artist.ru

Екатеринбургский ведущий праздников Руслан Рахмонов выиграл суд у страховой компании «Выручим!» за квартиру в коттеджном поселке «Золотая горка», которую он так и не получил из-за банкротства компании. Мужчина рассчитывает, что теперь ему вернут деньги, которые он заплатил еще в 2015 году, но страховая компания с этим не согласна.

Руслан Рахмонов заработал часть денег на квартиру, проводя праздники, часть суммы взял в ипотеку и купил в строящемся коттеджном поселке «Золотая горка» квартиру своему отцу, оформив все документы на него. «Компания построила первую и вторую очередь дома, после чего обанкротилась. А при подписании договора, согласно правилам, они меня застраховали. Как позже выяснилось, в компании „Выручим!“. Я хотел вернуть свои деньги, но меня два года кормили завтраками, и поэтому пришлось обратиться в суд», — рассказал «URA.RU» Руслан Рахмонов.

В Железнодорожном суде Екатеринбурга было принято решение в пользу дольщика. По решению суда страховая компания должна вернуть шоумену стоимость квартиры — 2347800 рублей плюс 50% от этой суммы в качестве штрафа. В СК «Выручим!» не согласны с судебным решением. По словам юриста компании, «Золотая горка» страховала своих дольщиков в разных организациях. Некоторые обанкротились раньше, и те дольщики вообще ничего не получат. Из тех же, кто был застрахован в «Выручим!», Рахмонов оказался единственным проблемным клиентом.

«Золотая горка» оформила с Рахмоновым договор, но не оплатила страховой полис. Страховой случай наступил 31 марта 2016 года. Строительная компания только после этого предложила оплатить полис Рахмонова. Просили нас выставить счет, но мы отказались, так как по закону после наступления страхового случая этого делать нельзя. Мы ждем от судьи мотивировочную часть и, конечно же, будем подавать апелляцию», — объяснил «URA.RU» юрист СК «Выручим!» Наталья Галкина.

Адвокат Рахмонова, которая выиграла первый суд, уверена в своих силах и считает, что решение устоит и в высших инстанциях. «Могу утверждать, что ООО „Золотая Горка неоднократно пыталось оплатить страховую премию, что подтверждается платежными поручениями. Четыре раза АО ‚СК ‚Выручим!‘ возвращало деньги обратно. Правовая позиция ответчика основана на ошибочном толковании норм действующего законодательства, некоторые доводы содержат намеренно искаженные факты. Им придется заплатить деньги. Мало того, сверх этого им придется выплатить еще порядка двух миллионов рублей неустойки, согласно закону о защите прав потребителя. Этот иск мы сейчас готовим“, — заявил „URA.RU“ гендиректор юридического агентства „Классика истины“ Валерия Рытвина, представляющая интересы шоумена.