В Челябинске преступники обрили жертву и заставили ее съесть собственные волосы

Суд Ленинского района Челябинска отправил в колонию мужчину и женщину, которые сначала обрили свою жертву, а потом заставили ее съесть собственные волосы. Злоумышленники отрицали свою вину, заявляя, что потерпевшая сама захотела развлечь себя таким необычным способом.
По версии следствия, обвиняемые и их жертва вместе выпивали. В какой-то момент между ними произошел конфликт. Тогда злоумышленники взяли машинку для стрижки волос и обрили женщину налысо, после чего заставили ее съесть собственные волосы. Затем избили потерпевшую и заставили переписать на них свою долю в квартире, сообщает 31tv.ru.
На суде обвиняемые свою вину так и не признали. По их словам, съесть волосы женщина хотела сама, а квартиру она им просто подарила. Тем не менее, суд посчитал их вину доказанной и приговорил мужчину к четырем годам колонии, а его подельницу — к четырем годам и семи месяцам.