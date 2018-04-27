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Главные новости Челябинской области
18:38  27 апреля 2018 0

В Челябинске преступники обрили жертву и заставили ее съесть собственные волосы

Исправительно-трудовая колония № 6 (съемка 2013г). Курганская обл.Иковка., тюрьма, итк, исправительно-трудовая колония
Обоих обвиняемых отправили в колониюФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Суд Ленинского района Челябинска отправил в колонию мужчину и женщину, которые сначала обрили свою жертву, а потом заставили ее съесть собственные волосы. Злоумышленники отрицали свою вину, заявляя, что потерпевшая сама захотела развлечь себя таким необычным способом.

По версии следствия, обвиняемые и их жертва вместе выпивали. В какой-то момент между ними произошел конфликт. Тогда злоумышленники взяли машинку для стрижки волос и обрили женщину налысо, после чего заставили ее съесть собственные волосы. Затем избили потерпевшую и заставили переписать на них свою долю в квартире, сообщает 31tv.ru.

На суде обвиняемые свою вину так и не признали. По их словам, съесть волосы женщина хотела сама, а квартиру она им просто подарила. Тем не менее, суд посчитал их вину доказанной и приговорил мужчину к четырем годам колонии, а его подельницу — к четырем годам и семи месяцам.

Игорь Чукреев
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