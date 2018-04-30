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30 апреля 2018
29 апреля 2018
Главные новости Москвы
11:04  30 апреля 2018 0

Похудевшая звезда «Физрука» устроила эротическую фотосессию

Полина Гренц сбросила лишние килограммыПолина Гренц в Instagram

Похудевшая звезда сериала «Физрук» на ТНТ Полина Гренц устроила эротическую фотосессию. Она порадовала поклонников пикантным снимком на своей странице в Instagram.

Полина Гренц, которая запомнилась телезрителям ролью девушки-пышки Саши Мамаевой из сериала «Физрук», серьезно занялась своей фигурой. Для съемок она специально набрала вес, налегая на кондитерские изделия и бекон. Но теперь «Саша» решила скинуть лишние кило и много времени проводит в спортзале. А для подтверждения своих успехов, актриса часто радует фанатов пикантными снимками.

На новом фото девушка сидит на подоконнике в позе лотоса. На ней надеты черное белье и рубашка, которая только подчеркивает стройность актрисы. Подписчики высоко оценили новую фигуру Полины. «Побольше таких фоток», «Фигура отменная», «Скоро будешь на обложках журналов», — писали фанаты в комментариях к фото. Некоторые поклонники позволили себе более жесткую оценку: «Все, теперь можешь и в порнухе сняться», «Пора для плейбоя или максима снятся. Предлагали?».

Поклонники оценили новый образ актрисы
Полина Гренц Instagram

«URA.RU» уже рассказывало о судьбах звезд сериала «Физрук». Так, жена звезды сериала «Отель Элеон» наехала на актрису «Физрука» из-за знаменитого отца. Законная дочь и внебрачный сын Спартака Мишулина не могут его поделить. А исполнитель главной роли Дмитрий Нагиев смог удивить Шнурова, назвав ему матерное слово, о котором тот не знал. И это надо видеть.

Кирилл Егоров
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