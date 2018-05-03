Аукцион о продаже недостроенного офиса «Газпром Переработки» в Сургуте не состоялся уже во второй раз. Об этом «URA.RU» сообщили источники в компании, знакомые с ситуацией.
По версии инсайдеров, в Югре снова не нашлось желающих приобрести 18-этажное офисное здание на проспекте Ленина. Это уже вторая попытка продать актив — первая была в конце 2017 года, тогда «Переработка» рассчитывала выручить 1,9 млрд рублей. Новые торги прошли при стартовой цене 1,4 млрд рублей, но покупателей так и не нашлось. Итоги торгов официально будут подведены не позднее 18 мая, и пока что в документах на торговых площадках, принадлежащих «Газпрому», информации о результатах нет. На момент публикации не удалось также получить комментарий в пресс-службе «Газпром Переработки» — в компании не ответили на звонки на рабочие телефоны.
Как ранее подробно сообщало «URA.RU», строительство нового офиса «Газпром Переработки» было заморожено после смены гендиректора компании — вместо Юрия Важенина предприятие возглавил Марат Гараев. На продажу здание выставили из-за переезда администрации предприятия в Санкт-Петербург. Стоимость амбициозной стройки (это должен был быть крупнейший офис-центр в Сургуте) оценивалась в размере от 2,5 до 10 млрд рублей. При этом еще как минимум миллиард нужен на окончание возведения объекта.
Дальнейшая судьба офиса пока что неизвестна. Как сообщало агентство, по одной из версий, ранее в «Газпроме» было принято решение безвозмездно передать актив окружному правительству, которое могло бы организовать там выездную резиденцию губернатора Натальи Комаровой. Источники отмечали, что перед передачей здания округу структурам «Газпрома» следует предпринять попытки продать строение по рыночной цене.