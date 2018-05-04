Стало известно, когда Путин назовет имя нового премьера

Кандидатуру на пост премьер-министра России в Госдуме могут рассмотреть на пленарном заседании, назначенном на вторник, 8 мая. Об этом рассказал первый вице-спикер нижней палаты парламента Иван Мельников.
«8 мая планируется заседание Госдумы. В случае, если к этому моменту президентом будет внесена кандидатура премьера, она может быть рассмотрена на этом заседании», — цитирует Мельникова «Федеральное агентство новостей».
Инаугурация президента Владимира Путина состоится 7 мая. После нее глава государства, согласно Конституции РФ, предложит Госдуме кандидатуру премьер-министра, который должен будет сформировать новое правительство. Сам президент произведет перестановки в своей администрации. Так, планируется назначить руководителем управления президента по внутренней политике Александра Харичева вместо Андрея Ярина (уроженца Свердловской области), который курирует управление сейчас, писало «URA.RU».