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04 мая 2018
Главные новости Москвы
15:34  04 мая 2018 1

Стало известно, когда Путин назовет имя нового премьера

Выборы омбудсмена. Госдума. Москва, зал пленарных заседаний госдумы
Кандидатуру на пост главы правительства должен представить президент или его полномочный представительФото: Владимир Андреев © URA.RU

Кандидатуру на пост премьер-министра России в Госдуме могут рассмотреть на пленарном заседании, назначенном на вторник, 8 мая. Об этом рассказал первый вице-спикер нижней палаты парламента Иван Мельников.

«8 мая планируется заседание Госдумы. В случае, если к этому моменту президентом будет внесена кандидатура премьера, она может быть рассмотрена на этом заседании», — цитирует Мельникова «Федеральное агентство новостей».

Инаугурация президента Владимира Путина состоится 7 мая. После нее глава государства, согласно Конституции РФ, предложит Госдуме кандидатуру премьер-министра, который должен будет сформировать новое правительство. Сам президент произведет перестановки в своей администрации. Так, планируется назначить руководителем управления президента по внутренней политике Александра Харичева вместо Андрея Ярина (уроженца Свердловской области), который курирует управление сейчас, писало «URA.RU».

Ксения Томашова
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