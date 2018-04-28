В управлении внутренней политики Кремля может смениться глава

07:41 28 апреля 2018 1

В администрации грядут перестановки Фото: Антон Белицкий

В Кремле обсуждается вопрос о назначении Александра Харичева руководителем управления президента по внутренней политике (УВП). Предполагается, что на этом посту он сменит Андрея Ярина (уроженец Свердловской области), который курирует управление сейчас. Назначение Харичева может состояться после инаугурации президента 7 мая, сообщают «Ведомости» со ссылкой на свои источники.

Сейчас замначальника УВП считается человеком, близким к первому замруководителя администрации президента Сергею Кириенко, курирующему в Кремле внутреннюю политику. По словам источников, для Харичева назначение может стать «наградой» за успешные выборы в марте. После президентской кампании Кириенко поспособствовал тому, чтобы его человек был назначен на пост главы УВП. В пользу назначения свидетельствует и то, что после выборов Харичева лично представили Владимиру Путину.

Останется ли Ярин в администрации, пока не ясно. Ранее в Сети появился видеоролик, на котором глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун обращается к Путину. Он заявил, что получал от руководства региона и высокопоставленных сотрудников администрации президента, в том числе от Ярина, угрозы с требованием уйти в отставку. Шестун считает, что его пытаются наказать за независимую политику, которую он проводит в своем районе, напоминает «URA.RU».